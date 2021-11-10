Azerbaycan'ın divası Sevinc Ağaşirinova, Türkiye'de ödül aldı

Kardeş ülke Azerbaycan'ın en dikkat çeken şarkıcılarından biri olan Sevinc Ağaşirinova, 'Bonne Vie Yıldızları'nda 'Yılın Türk Dünyasında Çıkış Yapan Sanatçısı' ödülüne layık görüldü.

74 kategoride verilen "Bonne Vie Yıldızları'nda ödüller sahiplerini buldu. Sağlık, moda, sanat gibi pek çok dalda verilen ödüllerde Azerbaycan'ın divası olarak anılan sanatçı Sevinc Ağaşirinova "Yılın Türk Dünyasında Çıkış Yapan Sanatçısı" ödülüne layık görüldü.

"İnşallah önümüzdeki sene bu ödül törenini Şuşa'da, Karabağ'da yaparız"

"Yılın Türk Dünyasında Çıkış Yapan Sanatçısı" ödülüne layık görülen Sevinc Ağaşirinova, "Ben çok mutluyum bugün burada olduğum için. Bir sene önce biz Azerbaycan olarak hem de Türkiye olarak hep beraber bir zafer kazanmıştık. Bugün de aynı güne denk geldik ve bunun için ben çok mutluyum. İnşallah ki önümüzdeki sene bu ödül törenini Şuşa'da Karabağ'da Jidir Duzu'nda yaparız. Orada da güzel ödül törenimiz olur. Bu bir hayal değil. Bu bir gerçektir. ve bunun için ben herkese çok teşekkür ediyorum beni de davet ettiğiniz için" şeklinde konuştu.

Azerbaycan ve Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu söyleyen Ağaşirinova, "Biz her birimiz Azerbaycanlı olarak burada tam da kendi vatanımızdaki gibiyiz. Bunun için de böyle sanatçıları da böyle gecelerde değerlendirdiğiniz için çok mutlu oluyoruz. Yani bizi hiç ayırmıyorsunuz kendi vatandaşlarınızdan. Biz iki kardeş ülkeyiz. Onun için de böyle işler hep bize destektir" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL