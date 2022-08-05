Çırpınırdı Karadeniz türküsü Karabağ zaferi ile yeniden yazıldı - Son Dakika
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Çırpınırdı Karadeniz türküsü Karabağ zaferi ile yeniden yazıldı

05.08.2022 13:51

Azerin'in "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'a asacağız" şeklinde seslendirilen 'Çırpınırdı Karadeniz" isimli türküyü "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'a astık" sözleri ile yeniden yorumlaması yoğun alkış aldı.

Azerin'in "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'a asacağız" şeklinde seslendirilen 'Çırpınırdı Karadeniz" isimli türküyü "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'a astık" sözleri ile yeniden yorumlaması yoğun alkış aldı.

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında elde ettiği Karabağ zaferi ile "Çırpınırdı Karadeniz" isimli türkü yeniden yorumlanarak yeni sözleri ile sahnelerde okunmaya başlanıldı.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin geçtiğimiz günlerde Erbaa Belediyesi tarafından düzenlenen Yaprak festivalinde sahne aldı. Azerin, "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'a asacağız" şeklinde seslendirilen 'Çırpınırdı Karadeniz" isimli türküyü Erbaa'da "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'a astık" sözleri yeniden yorumladı. Azerin Erbaalılardan yoğun alkış aldı. Erbaalılar Azerin'e eşlik etti.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, geçtiğimiz hafta yapılan yaprak festivalinde sahne alan Azerin'in önemli misyon üstlendiğini söyledi. Söylediği Çırpınırdı Karadeniz isimli türkü ile gönüllerde taht kuran Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'i Erbaa'lılarla buluşturmanın oldukça anlamlı olduğuna dikkat çeken Başkan Karagöl, Azerin'in "Azerbaycan bayrağını Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asmışız biz" şeklinde söylediği şarkısı ile yüreklere dokunduğunu belirtti.

Başkan Karagöl, Azeri'in Erbaa'da sahne almasını önemsediklerini belirterek, "Festival olmadan 4 ay öncesinden toplantılara başlıyoruz. Konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Oylamaya açıyoruz bazı sanatçıları. Ama istişare etmediğim tek nokta Azerin'nin gelmesi. Azerin hanıma bir programda "Azeri" demeleri üzerine "Bana Azeri demeyin diyor. Ben Azerbaycan Türküyüm" diyor. "Büyük devletler bizi birbirimizden kopartmak için işte bana Azeri demiş. Ona Kazak etmiş. Öbürüne Özbek demiş. Bizi birbirimizden ayırmış ve başarılı olmuş. Ama bu şekilde söylemeyin" diye özellikle uyarıyor. ve cümlenin sonunda da şöyle bir şey söyledi" Tamam bu büyük devletler bunu yapmışta. Biz de birbirimizi. Tanımak için can atmamışızdır" Ben de ben çok etkilenmiştim bu sözünden. Özellikle de bu Karabağ zaferinden sonra 30 yıldır söylüyorduk. Dinliyorduk, çırpınırdık Karadeniz şarkısı, türkü söylüyor. Azerbaycan Bayrağını Karabağ'a asacağız diye şarkılar söyledik, türküler söylediklerinde onu kendimize bir hedef kıldık. İşte onun duygusuyla şarkılar söyledi yazıldı" dedi.

"Azerbaycan bayrağını, Karabağ'a astık"

Karagöl, Karabağ zaferinden sonra duygusal şarkının farklı bir anlam kazandığına dikkat çekerek, "Azerin hanımın o cümleleri son noktayı koymuştu benim için. Ben de istedim ki artık bir birbirimizi tanımak için de can atalım. Onlar gelsin bizim kapımıza. Biz onların kapısına gidelim. Gençlerimizi buraya çağıralım. Biz de vakit buldukça oraya gidelim ki. Artık bu gönül köprüsünü kuralım. Bir şekilde gidip gelelim. Hazır Türk devletleri teşkilatı da kurulmuşken bu ülkeler, bu teşkilatın bir üyesiyken. Bizim de kültür sanatla, edebiyatla bir şekilde teknik gezilerle, bir şekilde iletişimle bizim de vatandaş olarak, devlet büyüklerimiz nasıl bu Türk devletlerinin teşkilatını kurarak bir bağ kuruyorsa, bizim de. bir şekilde vatandaşlar olarak da oradaki kardeşlerimizle, soydaşlarımızla bu bağ kurmalıyız ki devlet büyüklerimizin yaptığı çalışmalar daha kolay olsun, daha kolay yürüsün. Bu anlamda biz de Azeri Hanımı buraya davet ettik. Erbaa'da, Cumhuriyet Meydanı'nda kulaklarımızın pası silinene kadar bu defa "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'a astık" diye söyledi. Çok şükür biz de çok mutlu olduk" diye konuştu. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Azerbaycan, Karadeniz, Erbaa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çırpınırdı Karadeniz türküsü Karabağ zaferi ile yeniden yazıldı - Son Dakika

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