Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz'le Efnan'ın düğünleri oluyor - Son Dakika

AZİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Aziz, Pierre'i bozguna uğratıp Efnan ile nikahlanınca, Efnan ve Aziz için düğün hazırlıkları başlar.

Gün geçtikçe dengesi bozulan Adem, Dilruba'nın hayatını alt üst etmektedir.

Bu sırada, Aziz'in Dilruba'nın Adem'le kendisi için evlendiğini öğrenmesi, Dilruba'nın eski defterleri açmasına neden olur.

Pierre ile arasını düzelttiğini zanneden Galip, Aziz'in Pierre'i alt etmesi üzerine iyice çıkmaza girer.

Yenilgiyi kabullenemeyen Pierre'in bir sonraki hamlesi ise büyük bir felakete sebep olacaktır.