Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz'le Efnan'ın düğünleri oluyor - Son Dakika
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Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz'le Efnan'ın düğünleri oluyor

18.03.2022 13:32

Show Tv'nin sevilen dizilerinden biri olan Aziz'de bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Aziz, Pierre'i bozguna uğratıp Efnan ile nikahlanınca, Efnan ve Aziz için düğün hazırlıkları başlar.

AZİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Aziz, Pierre'i bozguna uğratıp Efnan ile nikahlanınca, Efnan ve Aziz için düğün hazırlıkları başlar.

Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz'le Efnan'ın düğünleri oluyor

Gün geçtikçe dengesi bozulan Adem, Dilruba'nın hayatını alt üst etmektedir.

Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz'le Efnan'ın düğünleri oluyor

Bu sırada, Aziz'in Dilruba'nın Adem'le kendisi için evlendiğini öğrenmesi, Dilruba'nın eski defterleri açmasına neden olur.

Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz'le Efnan'ın düğünleri oluyor

Pierre ile arasını düzelttiğini zanneden Galip, Aziz'in Pierre'i alt etmesi üzerine iyice çıkmaza girer.

Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz'le Efnan'ın düğünleri oluyor

Yenilgiyi kabullenemeyen Pierre'in bir sonraki hamlesi ise büyük bir felakete sebep olacaktır.

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Show Tv, Aziz, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz'le Efnan'ın düğünleri oluyor - Son Dakika


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