Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor - Son Dakika
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Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor

02.04.2022 15:17

Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı "Aziz" dizisinin setinde korona şoku yaşandı. Dizinin Dilruba'sı Damla Sönmez, koronaya yakalandı. Kendisini kötü hisseden Sönmez'in korona test sonucu pozitif çıkınca hemen karantinaya alındı.

Çukur ve Güllerin Savaşı gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Damla Sönmez, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinde Dilruba karakterini oynuyor. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Sönmez'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

"VİRÜSÜ HAFİF ATLATIYORUM"

Kendisini kötü hisseden oyuncu koronavirüs testi yaptırdı ve sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan 34 yaşındaki güzel oyuncu, evinde karantinaya alındı. Testinin pozitif çıkmasının ardından hayranlarından geçmiş olsun mesajları alan oyuncu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. Hafif atlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Aziz dizisinin başrolü Damla Sönmez koronavirüse yakalandı
Aziz dizisinin başrolü Damla Sönmez koronavirüse yakalandı
Aziz dizisinin başrolü Damla Sönmez koronavirüse yakalandı
Aziz dizisinin başrolü Damla Sönmez koronavirüse yakalandı
Aziz dizisinin başrolü Damla Sönmez koronavirüse yakalandı
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Damla Sönmez, Aziz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor - Son Dakika


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