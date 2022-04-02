Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor - Son Dakika

Serveti 100 milyar doları aşan zenginler kulübüne bir isim daha katıldı

Çukur ve Güllerin Savaşı gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Damla Sönmez, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinde Dilruba karakterini oynuyor. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Sönmez'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

"VİRÜSÜ HAFİF ATLATIYORUM"

Kendisini kötü hisseden oyuncu koronavirüs testi yaptırdı ve sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan 34 yaşındaki güzel oyuncu, evinde karantinaya alındı. Testinin pozitif çıkmasının ardından hayranlarından geçmiş olsun mesajları alan oyuncu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. Hafif atlatıyorum" ifadelerini kullandı.