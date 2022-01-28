Aziz dizisi Show Tv ekranlarında Cuma akşamı yayınlanıyor. Dönem dizisi olan Aziz, konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Seyirciden tam not alan Aziz dizisi aksiyon ve dramın bol olduğu sahnelerde izleyiciyi ekran karşısına kilitliyor. Hatay'da geçen Aziz dizisi izleyicinin beğenisini aldı. Aziz dizisi konusu ne? Aziz dizisi oyuncuları kim? Aziz dizisi son bölüm neler oldu? Aziz yeni bölüm fragmanı! Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle! Aziz yeni bölüm fragmanı! Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle! Show Tv'nin sevilen dizisi Aziz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Aziz yeni bölüm fragmanı! Herkes tarafından izlenen Aziz dizisi hafta içi Cuma günleri yeni bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi konusu ne? Aziz dizisi oyuncuları kim? Aziz dizisi son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…
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Aziz, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. İlk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlanmıştır. Konusu Hatay'da Fransız-Türk döneminde geçer. Senaryosunu Eda Tezcan'ın yazdığı dizide Zeynep Günay Tan proje danışmanlığını üstlenmiştir.
Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesi ile Aziz'in kaderi değişir. Doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannederken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır. Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Aziz'in köylü bir halıcı kız olan Efnan (Simay Barlas) ile tanışması sonrasında hayatı değişecektir. Zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulan Aziz, Mustafa Kemal Atatürk'ün de desteğiyle Antakya'da milli mücadele ruhunun oluşmasında büyük rol oynayacaktır.
Show Tv'nin sevilen dizisi Aziz 10. bölümde Türklerin direnişi karşısında Fransızlar baskılarını arttırır. Aziz Türk milleti arasına aldığı destekle pes etmez. Türk vatandaşlarının aldığı bu karar ile cesur bir duruş sergiledikleri için Pierre bütün gücünü kullanır. Bu yaşanan olaylara rağmen Aziz sadece Efnan'nın sevgisiyle ayakta kalır. Bu olanları hazmedemeyen Dilruba, Efnan'ı Aziz'le olan geçmişi ile yaralar. Aziz zor bir mücadele içindeyken, Efnan'a olan sevgisi bir kez daha baskın gelecektir.
Murat Yıldırım : Aziz Payidar
Damla Sönmez : Dilruba
Simay Barlas : Efnan
Ahmet Mümtaz Taylan : Galip Payidar
Fırat Tanış : Delege Pierre
Güven Murat Akpınar : Adem Payidar
Eren Hacısalihoğlu : Kenan
Füsun Demirel : Nigar Payidar
Meral Çetinkaya : Hatice Ana
Suzan Kardeş : Azime
Ayten Soykök : Handan
ElifSönmez : Maksude Payidar
Baran Akbulut : Mustafa
Cenan Çamyurdu : Cemal
Haydar Köyel : Selahattin
Berkay Akın : Aslan
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