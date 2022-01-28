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Aziz yeni bölüm fragmanı! Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle! - Son Dakika

Aziz yeni bölüm fragmanı! Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

28.01.2022 15:34
Aziz yeni bölüm fragmanı! Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

Show Tv'nin sevilen dizisi Aziz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Aziz yeni bölüm fragmanı! Herkes tarafından izlenen Aziz dizisi hafta içi Cuma günleri yeni bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Aziz yeni bölüm fragmanı izleyen seyirci, yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor. Aziz yeni bölüm fragmanı! Peki, Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi konusu ne? Aziz dizisi oyuncuları kim? Aziz dizisi son bölüm neler oldu?

Aziz dizisi Show Tv ekranlarında Cuma akşamı yayınlanıyor. Dönem dizisi olan Aziz, konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Seyirciden tam not alan Aziz dizisi aksiyon ve dramın bol olduğu sahnelerde izleyiciyi ekran karşısına kilitliyor. Hatay'da geçen Aziz dizisi izleyicinin beğenisini aldı. Aziz dizisi konusu ne? Aziz dizisi oyuncuları kim? Aziz dizisi son bölüm neler oldu? Aziz yeni bölüm fragmanı! Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle! Aziz yeni bölüm fragmanı! Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle! Show Tv'nin sevilen dizisi Aziz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Aziz yeni bölüm fragmanı! Herkes tarafından izlenen Aziz dizisi hafta içi Cuma günleri yeni bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi konusu ne? Aziz dizisi oyuncuları kim? Aziz dizisi son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

AZİZ DİZİSİ KONUSU NE?

Aziz yeni bölüm fragmanı! Herkes tarafından izlenen Aziz dizisi hafta içi Cuma günleri yeni bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Aziz yeni bölüm fragmanı izleyen seyirci, yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor. Aziz yeni bölüm fragmanı! Aziz dizisi konusu seyirci tarafından araştırılıyor.

Aziz, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. İlk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlanmıştır. Konusu Hatay'da Fransız-Türk döneminde geçer. Senaryosunu Eda Tezcan'ın yazdığı dizide Zeynep Günay Tan proje danışmanlığını üstlenmiştir.

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesi ile Aziz'in kaderi değişir. Doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannederken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır. Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Aziz'in köylü bir halıcı kız olan Efnan (Simay Barlas) ile tanışması sonrasında hayatı değişecektir. Zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulan Aziz, Mustafa Kemal Atatürk'ün de desteğiyle Antakya'da milli mücadele ruhunun oluşmasında büyük rol oynayacaktır.

Aziz yeni bölüm fragmanı! Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

AZİZ DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Show Tv'nin sevilen dizisi Aziz 10. bölümde Türklerin direnişi karşısında Fransızlar baskılarını arttırır. Aziz Türk milleti arasına aldığı destekle pes etmez. Türk vatandaşlarının aldığı bu karar ile cesur bir duruş sergiledikleri için Pierre bütün gücünü kullanır. Bu yaşanan olaylara rağmen Aziz sadece Efnan'nın sevgisiyle ayakta kalır. Bu olanları hazmedemeyen Dilruba, Efnan'ı Aziz'le olan geçmişi ile yaralar. Aziz zor bir mücadele içindeyken, Efnan'a olan sevgisi bir kez daha baskın gelecektir.

Aziz yeni bölüm fragmanı! Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım : Aziz Payidar

Damla Sönmez : Dilruba

Simay Barlas : Efnan

Ahmet Mümtaz Taylan : Galip Payidar

Fırat Tanış : Delege Pierre

Güven Murat Akpınar : Adem Payidar

Eren Hacısalihoğlu : Kenan

Füsun Demirel : Nigar Payidar

Meral Çetinkaya : Hatice Ana

Suzan Kardeş : Azime

Ayten Soykök : Handan

ElifSönmez : Maksude Payidar

Baran Akbulut : Mustafa

Cenan Çamyurdu : Cemal

Haydar Köyel : Selahattin

Berkay Akın : Aslan

AZİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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Show Tv, Aziz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aziz yeni bölüm fragmanı! Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aziz yeni bölüm fragmanı! Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle! - Son Dakika
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