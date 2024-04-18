Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi - Son Dakika
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Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi

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Uzun yıllardır Atakan Kuru ile mutlu bir evliliği bulunan güzel oyuncu Azra Akın, ikinci kez anne oldu. Bebeğinin cinsiyetini doğum esnasında öğrenen Akın'ın bir kızı oldu ve adını Arya koydu.

18.04.2024 09:19  Güncelleme: 09:42
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2017 yılında Atakan Kuru ile nikah masasına oturan ve ilk bebeği Demir'i 6 yıl önce kucağına alan Azra Akın, ikinci kez anne oldu. Çift bebeklerinin cinsiyetini de doğum esnasında öğrendi.

ARYA ADINI VERDİLER

Doğumdan sonra ailesiyle poz veren Azra Akın, Instagram hesabından müjdeyi vererek"14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" ifadelerini kullandı. Akın'ın paylaşımına Uğurkan Erez, Arzum Onan, Nurgül Yeşilçay, Burcu Kara ve Cemil İpekçi'den tebrik yorumu geldi.

Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi

"İLK ÇOCUĞUMUZUN CİNSİYETİNİ DE DOĞUMDA ÖĞRENMİŞTİK"

Hamilelik sürecinde bebeğinin cinsiyetini öğrenmek istemeyen Azra Akın, daha önce yaptığı açıklamada "Cinsiyetini öğrenmedik, çünkü sürpriz olsun istiyoruz. Biz sürprizi seviyoruz. Kısmetse doğumda öğreneceğiz. Biz ilk çocuğumuz Demir'in cinsiyetini de önceden öğrenmemiştik. Doğum Türkiye'de olacak" demişti.

Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi
Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi
Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi

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Son Dakika Magazin Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Yılmaz: Sanatçıların, mankenlerin ahlaksız hayatlarını okuyacağımıza, Türkiye güzeli olmasına rağmen düzenli bir aile hayatı yaşayan bu kardeşimizin hayırlı haberini okumayı tercih ederim. Allah bağışlasın Azra Hanım. mutluluklar dilerim 20 0 Yanıtla
  • Mehmet Çam: BİZE NE 5 6 Yanıtla
  • Fatih Efe: Hımm çok önemli bir haber meraktan ölecektim 5 6 Yanıtla
  • mustafa aykanat: Bahane yahu 0 3 Yanıtla
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