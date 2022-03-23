Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! Emin, hastalığıyla sınanıyor! - Son Dakika
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Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! Emin, hastalığıyla sınanıyor!

23.03.2022 10:30
Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! Emin, hastalığıyla sınanıyor!

SHOW TV'de yayınlanan Baba dizisinin 6. bölümü ekrana geldi. Baba dizisinin 6. bölümü; Kadir'in evden ayrılmasıyla köşkte ve holdingde dengeler değiştiriyor. İşleri yönetmekte zorlanan Emin iyice köşeye sıkıştı.

Baba dizisinin 6. bölümü SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Baba dizisinin son bölümünde; Servet, üstündeki şüphelerden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgilere ulaşır.

Hastalığıyla bir kez daha sınanan Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken bu durum eve de yansır. Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları Fazilet ve Emin'i harekete geçirince, Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. İlhan'ın ailesi üzerindeki planlarını öğrenen Kadir, oyunu İlhan'ın kurallarıyla oynamaya karar verir ve ikili arasındaki tansiyon iyice yükselir.

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Son Dakika Magazin Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! Emin, hastalığıyla sınanıyor! - Son Dakika


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