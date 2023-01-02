Özge Ulusoy, babasının ölümü sonrası tehdit mesajları aldığını söyleyerek isyan etti: Babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediliyorum - Son Dakika
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Özge Ulusoy, babasının ölümü sonrası tehdit mesajları aldığını söyleyerek isyan etti: Babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediliyorum

02.01.2023 11:00

Babası Haydar Ulusoy'u korkunç bir trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, sosyal medyada sürücünün dayısı olduğunu iddia eden bir kişi tarafından "Haddini bil, bilmezsen ben sana bildiririm" diyerek tehdit edildiğini söyledi. Ulusoy, yaptığı paylaşımda "Bir de bana haddimi bildirecekmiş. Babamı öldürüp her türlü yalanı söylediniz" diyerek isyan etti.

Başarılı manken Özge Ulusoy'un babası aralık ayının başında karşıdan karşıya geçerken arabanın altında kalarak hayatını kaybetti. Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy ise ana haber bültenine çıkarak "Kaza değil, cinayet" diyerek isyan etti. Açıklamalarından dolayı gündemden düşmeyen Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tehdit edildiğini ileri sürdü.

TEHDİT MESAJLARINI YAYINLADI

Babasının çarpan sürücünün dayısı olduğunu iddia eden bir kişi, Ulusoy'a Instagram üzerinden gönderdiği mesajlarda "Vicdansız sensin. Ukala ne haddine senin herkese iftira atmak. Ben Elif'in dayısıyım. Haddini bil artık. Bilmezsen ben sana bildiririm hadsiz seni" dedi.

Babasının ölümü sonrası tehdit mesajları aldığını söyleyen Özge Ulusoy isyan etti: Adalet arayınca tehdit ediliyorum

ÖZGE ULUSOY VERYANSIN ETTİ

Gelen mesajları yayınlayan Ulusoy ise şu sözlerle isyan etti: "Bak sen bir de bana haddimi bildirecekmiş. Babamı öldürüp türlü yalanlar söylemişsiniz. Ben gerçeği söyleyip babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediyorsunuz? Sen kimsin ha kimsin? Allah'ım sen bizleri koru bu insanlardan korkunç! Hala şoku ve korkuyu atamıyorum üzerimden. Tehdit etmek nedir ya?"

Babasının ölümü sonrası tehdit mesajları aldığını söyleyen Özge Ulusoy isyan etti: Adalet arayınca tehdit ediliyorum
Babasının ölümü sonrası tehdit mesajları aldığını söyleyen Özge Ulusoy isyan etti: Adalet arayınca tehdit ediliyorum
Babasının ölümü sonrası tehdit mesajları aldığını söyleyen Özge Ulusoy isyan etti: Adalet arayınca tehdit ediliyorum
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Özge Ulusoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özge Ulusoy, babasının ölümü sonrası tehdit mesajları aldığını söyleyerek isyan etti: Babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediliyorum - Son Dakika


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