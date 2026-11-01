Bahar Şahin sevgilisinin ihanetini nasıl öğrendiğini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bahar Şahin sevgilisinin ihanetini nasıl öğrendiğini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahar Şahin sevgilisinin ihanetini nasıl öğrendiğini anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Bahar Şahin, katıldığı programda geçmiş ilişkilerinde yaşadığı aldatılma deneyimlerinden söz etti. Şahin, bir davette olduğunu söyleyen sevgilisini bir influencer’ın hesabındaki görüntülerde başka bir kadınla öpüşürken gördüğünü anlattı.

Bahar Şahin, Sarp Bozkurt’un sunduğu “Acı Sohbet” programında aşk hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçmiş ilişkilerinde aldatıldığını söyleyen oyuncu, bu durumu kanıt olmadan karşısındaki kişiye yüklemediğini belirtti.

Şahin, bir davete katılan sevgilisinin kendisine geceden fotoğraflar gönderdiğini, daha sonra bir influencer’ın hesabındaki görüntülerde sevgilisini başka bir kadınla öpüşürken gördüğünü anlattı. 

Bahar Şahin sevgilisinin ihanetini nasıl öğrendiğini anlattı

KISKANÇLIĞININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Kıskanç bir yapısı olduğunu söyleyen Şahin, bunun nedeninin partnerinin başka kadınlarla iletişim kurması olmadığını ifade etti. Oyuncu, asıl rahatsızlığının partnerinin kendisine yeterince zaman ayırmaması olduğunu dile getirdi.

İSPANYOL SEVGİLİSİYLE NEDEN AYRILDI?

Şahin, eski İspanyol sevgilisiyle evlilik ihtimalini konuştukları dönemde yaşadıklarını da anlattı. Eski sevgilisinin, evlilikte eşinin kişisel bakım masraflarını karşılamayacağını ve parasının tükenmesi halinde Türkiye’ye dönmesi gerekeceğini söylediğini aktardı.

İlerleyen süreçte evlilik teklifi aldığını belirten Şahin, eski sevgilisinin kendisini İspanya’da yaşamak için bir fırsat olarak gördüğünü düşündüğünü söyledi. Terk edilmekten korktuğu için ilişkiyi bitirme kararını kendisinin aldığını ifade etti. 

Bahar ŞahinAldatmakEvlilikMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İdris İskitoğlu İdris İskitoğlu:
    İspanyol a s...gel buraya dizi filim Çek para kazan bu apt.millette seni izlesin, bir aptal patner bul onunla aşk yaşa, fakır olsan sıradan olsan ors...derler ama şöhret olunca aşk ilişki olur hangisi ors...pu acaba... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Göztepe’ye kaybeden Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti
Bayern Münih-Borussia Dortmund maçında müthiş son Her şey 89. dakikada değişti Bayern Münih-Borussia Dortmund maçında müthiş son! Her şey 89. dakikada değişti
Türkiye’nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti Türkiye'nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti
Orhan Gencebay ve Tarkan’ın “Hatasız Kul Olmaz” düeti mest etti Orhan Gencebay ve Tarkan'ın “Hatasız Kul Olmaz” düeti mest etti
09:47
Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü Alkollü sürücüye ceza yağdı
Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı
09:33
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti
09:25
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı
Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
09:01
İsyan ateşi İsviçre’ye de sıçradı Sokaklar yangın yerine döndü
İsyan ateşi İsviçre'ye de sıçradı! Sokaklar yangın yerine döndü
08:35
Sosyal medyada yeni dönem başladı Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
08:08
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan
Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
07:25
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 10:26:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Bahar Şahin sevgilisinin ihanetini nasıl öğrendiğini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android