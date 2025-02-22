Balıkesir'de 'Balıkesir Söylüyor' Konseri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Balıkesir'de 'Balıkesir Söylüyor' Konseri Büyük İlgi Gördü

Balıkesir\'de \'Balıkesir Söylüyor\' Konseri Büyük İlgi Gördü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın vizyonuyla hayata geçirilen 'Balıkesir Söylüyor' konserinin ikincisi, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Konserde amatör ve profesyonel sanatçılar Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.

22.02.2025 09:20  Güncelleme: 09:26
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Balıkesir'i kültür sanatın kalbinin attığı bir kent haline dönüştüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen "Balıkesir Söylüyor" konserinin ikincisi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun dinleyici ile gerçekleşti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestrası tarafından ikincisi gerçekleştirilen "Balıkesir Söylüyor" konseri Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sanat Yönetmenliğini Ayhan Erden'in yaptığı Şef Umut Ayral yönetimindeki, amatör ve profesyonel sanatçıların yer aldığı "Balıkesir Söylüyor 2" konserinde Türk müziğinin sevilen eserleri hayat buldu. Yeteneklerini konserde sergileyen amatör ve profesyonel sanatçıların performansları uzun süre alkış aldı. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un da unutulmadığı gecede birçok eseri hayat buldu. Konsere; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz ve sanatseverler katıldı.

"Festivallerin, konserlerin dolu dolu yaşandığı bir kent vizyonuyla ilerliyoruz"

Konser sonunda sanatçıları ve emek verenleri kutlayıp konuşmasına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz, "Ahmet Akın Başkanımızın sonsuz sevgi ve saygılarını size iletmek üzere buradayım. Çok güzel bir gecede sizlerle bir arada olmak çok gurur verici ve güzel. Ben hakikaten kimin amatör olduğunu anlayamadığım bir gecedeyim. Hepsi birbirinden enfes sesler ve medeni cesaretleriyle buradalar. Bizim en büyük idealimiz sosyal belediyecilikle Balıkesir'i tanıştırmaktı. Bu anlamda gerçekten tiyatroların, festivallerin, fuarların dolu dolu yaşandığı bir kent vizyonuyla ilerliyoruz" diyerek Gastronomi Festivali, Şehir Tiyatrosu ve daha pek çok önemli kültür sanat programıyla Balıkesirlileri buluşturacaklarını söyledi.

"Birlikte yönetelim, birlikte söyleyelim"

Vatandaşların taleplerini hizmete dönüştürerek Balıkesir'i daha güzel yerlere taşımayı hedeflediklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, "Çok güzel, muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptık. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak müzikte, tiyatroda, eğitimde büyük işler yapmaya başladık. Şehrimizi uzun yıllar sonra birçok etkinlikle buluşturuyoruz. Bunun için de bütün kadrolarımızla gece yarılarına kadar çalışıyoruz ama burada en büyük iş sizlere düşüyor. Sizlerden gelen talepleri biz hayata geçirmek için buradayız. O yüzden sizlerden talepler gelsin ki bizler de şehrimizi gerçekten iyi yerlere taşıyalım. Birlikte yönetelim, birlikte söyleyelim diyoruz" şeklinde konuştu.

Çok güzel bir konser izlediklerini ve eğlendiklerini söyleyen vatandaşlar, "Balıkesir'de böyle güzel, neşeli bir ortam oluşması çok hoşumuza gitti" diyerek konserde emeği geçenlere teşekkür ettiler. Konser programının ardından sanatçılara günün anısına plaket takdim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Balıkesir'de 'Balıkesir Söylüyor' Konseri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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