"Balkondan düştü" denmişti! Deniz Seki'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama var - Son Dakika
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"Balkondan düştü" denmişti! Deniz Seki'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama var

"Balkondan düştü" denmişti! Deniz Seki\'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama var
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Deniz Seki, konser dönüşü evcil hayvanlarını beslediği sırada kaygan zeminde düşerek hastaneye kaldırıldı. Leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilen ünlü sanatçı ameliyat edilirken, operasyon sırasında küçük bir platin takıldı. Ekibi, Seki'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıklarken "balkondan düştü" iddialarını da yalanladı.

Ünlü pop müzik sanatçısı Deniz Seki'nin evinde geçirdiği kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılması sevenlerini korkuttu. İlk etapta balkondan düştüğü öne sürülen sanatçının, evcil hayvanlarını beslerken kaygan zeminde düştüğü ve başarılı bir ameliyat geçirdiği açıklandı.

BALKONDAN DÜŞTÜ İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Deniz Seki, yıllardır süregelen başarılı müzik kariyeri ve güçlü duruşuyla adından söz ettirirken, bu kez sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. Konser dönüşü evinde yaşadığı kaza sonrası acil olarak hastaneye kaldırılan sanatçının sağlık durumu hakkında ilk anlarda büyük bir bilgi kirliliği yaşandı. Basında ve sosyal medyada hızla yayılan "balkondan düştü" iddiaları büyük endişe yaratırken, gerçeğin çok geçmeden farklı olduğu ortaya çıktı.

"EVCİL HAYVANLARINI BESLERKEN AYAĞI KAYDI"

Sanatçının ekibi tarafından kamuoyunu aydınlatmak ve endişeleri gidermek amacıyla yapılan resmi açıklamada, kazanın iç yüzü paylaşıldı. Açıklamada, Deniz Seki'nin geceki konserinin ardından evindeki kedi ve köpeklerine mama vermek isterken kaygan zeminde talihsiz bir şekilde düştüğü belirtildi. Evde bulunan çalışma arkadaşları tarafından hızla hastaneye ulaştırılan Seki'nin yapılan tetkiklerinde, leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildiği aktarıldı. Vakit kaybetmeden ameliyata alınan ve operasyon sırasında küçük bir platin takılan sanatçının hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının oldukça başarılı geçtiği ve şu an hastanede istirahat ettiği vurgulandı. Ekip ayrıca, balkondan düşme haberlerinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

AHMET TATLI'DAN ZİYARET

Bu zorlu süreçte ünlü sanatçıyı yalnız bırakmayan ilk isimlerden biri yakın dostu Ahmet Tatlı oldu. Hastane çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatlıses, Deniz Seki'nin ameliyat sonrası doğal olarak bazı ağrıları bulunmasına rağmen moralinin son derece yüksek olduğunu ve genel sağlık durumunun iyiye gittiğini müjdeledi. Ortaya atılan asılsız söylentilere de tepki gösteren Tatlıses, kazanın tamamen evin içinde gerçekleştiğini bir kez daha yineleyerek, başarılı sanatçının kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup toparlanacağına inandığını dile getirdi.

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Son Dakika Magazin 'Balkondan düştü' denmişti! Deniz Seki'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama var - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Balkondan düştü" denmişti! Deniz Seki'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama var - Son Dakika
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