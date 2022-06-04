Banu Alkan'dan Aleyna Tilki çıkışı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar

Genç popçu Aleyna Tilki, önceki akşam reklam yüzü olduğu markanın davetinde süper mini eteğiyle dans etti. Sosyal medyada çok konuşulan dans videosuna Afrodit lakaplı Banu Alkan'dan da yorum gecikmedi.

"BENİ İZLEYİP KALIN BELLERİYLE TAKLİT YAPIYORLAR"

Eski manken, şarkıcı ve oyuncu olan Banu Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Aleyna Tilki'nin dans etmesini hedef alan Alkan, kendisini taklit ettiğini söyledi. Tilki'nin dans videosuyla kendi videosunu karşılaştıran Alkan, "Evde oturup filmlerimi izliyorlar, o kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor bebeğim, kimse Banu Alkan olamaz üzgünüm" dedi.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Daha önce de dünyaca ünlü yıldızların kendisini taklit ettiğini söyleyen Banu Alkan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Alkan'ın paylaşımını desteklemeyen bazı sosyal medya kullanıcıları, "Aleyna Tilki'nin Banu Alkan'dan haberi var mı acaba?" yorumunu yaptı.