Banu Alkan'dan Aleyna Tilki çıkışı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar - Son Dakika
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Banu Alkan'dan Aleyna Tilki çıkışı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar

04.06.2022 14:21

Banu Alkan, reklam yüzü olduğu markanın davetinde süper miniyle dans eden Aleyna Tilki'yi hedef aldı. Genç popçunun kendisini taklit ettiğini iddia eden Alkan, "Beni izleyip o kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor" ifadesine yer verdi.

Genç popçu Aleyna Tilki, önceki akşam reklam yüzü olduğu markanın davetinde süper mini eteğiyle dans etti. Sosyal medyada çok konuşulan dans videosuna Afrodit lakaplı Banu Alkan'dan da yorum gecikmedi.

"BENİ İZLEYİP KALIN BELLERİYLE TAKLİT YAPIYORLAR"

Eski manken, şarkıcı ve oyuncu olan Banu Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Aleyna Tilki'nin dans etmesini hedef alan Alkan, kendisini taklit ettiğini söyledi. Tilki'nin dans videosuyla kendi videosunu karşılaştıran Alkan, "Evde oturup filmlerimi izliyorlar, o kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor bebeğim, kimse Banu Alkan olamaz üzgünüm" dedi.

Banu Alkan, dans eden Aleyna Tilki'yi hedef aldı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Daha önce de dünyaca ünlü yıldızların kendisini taklit ettiğini söyleyen Banu Alkan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Alkan'ın paylaşımını desteklemeyen bazı sosyal medya kullanıcıları, "Aleyna Tilki'nin Banu Alkan'dan haberi var mı acaba?" yorumunu yaptı.

Davete katılan Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle sahneye çıkarak dans etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu
YORUMLAR
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Aleyna Tilki, Banu Alkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Banu Alkan'dan Aleyna Tilki çıkışı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar - Son Dakika


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