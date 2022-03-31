Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam ekranlarda! Kim kazanırsa ada onun olacak! - Son Dakika
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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam ekranlarda! Kim kazanırsa ada onun olacak!

31.03.2022 10:19
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam ekranlarda! Kim kazanırsa ada onun olacak!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, Perşembe günlerinin iple çekilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 31Mart Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Davaları yolunda bir ölüm kalım savaşı içine düşen Barbaros kardeşleri yeni bölümde neler bekliyor? İşte detaylar...

TRT1 ekranlarında merakla beklenen Barbaroslar dizisinin 25. bölümü 31 Mart perşembe akşamı saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ele geçirdikleri kutsal eşyalar karşılığında Oruç ve Antuan'ı kurtarmaya hazırlanan Hızır ve leventler büyük bir tuzağa düşürülerek Şahbaz'ın içlerine yerleştirdiği hain askerler tarafından saldırıya uğramışlardı. Bu saldırıda ağır yaralanan Oruç ve Hızır kardeşler içine düştükleri cendereyi atlatarak kavuşabilecekler midir?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam ekranlarda! Kim kazanırsa ada onun olacak!

Şahbaz'ın hainliği aşikar olacak mıdır? Mesih Paşa'nın emriyle Şahbaz'ı subaşı vazifesine getirmek zorunda kalan ve bilmeden ağabeylerinin suikasta uğramasına ön ayak olan İlyas ne yapacaktır? Oruç ile İlyas arasında nasıl bir yüzleşme gerçekleşecektir? Oruç Reis, İlyas'ı gaflete sürükleyen Mesih Paşa'ya karşı ne yapacaktır?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam ekranlarda! Kim kazanırsa ada onun olacak!

Meryem kendisini ithamlarıyla Hızır üzerinden kışkırtan Şahsenem'e büyük bir tokat atmıştı. Şahsenem Meryem'den intikamını nasıl alacaktır? Isabel büyük bir hasretle yolunu gözlediği Oruç'a nihayet kavuşabilecek midir?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam ekranlarda! Kim kazanırsa ada onun olacak!

Kelemez'e gelen Şehzade Korkud'un kethüdası Hamza Bey, Mesih Paşa ve Hızır'a Venedik ile Osmanlı arasında bir savaş başlamadan Levitha Adası'nın derhal alınması gerektiğini söylemişti. Oruç, Hızır ve leventleri Levitha Adası'nı fethedebilecekler midir? Onları bu yolda bekleyen yeni engeller neler olacaktır?

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam ekranlarda! Kim kazanırsa ada onun olacak! - Son Dakika


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