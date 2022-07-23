Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ı görenlerin ağzı açık kaldı - Son Dakika
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Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ı görenlerin ağzı açık kaldı

23.07.2022 10:54

2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatın kaybeden Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı "Barış Akarsu Merhaba" filmi 18 Kasım'da vizyona giriyor. Filmde Barış Akarsu'yu canlandıracak İsmail Ege Şaşmaz'ı görenler Barış Akarsu'ya ikizi kadar benzetti. .

Fikri Harika Prodüksiyon, Özgür Tari imzalı "Barış Akarsu Merhaba" filminin çekimleri tamamlandı. Barış Akarsu'nun doğum gününde ilk fragmanın yayınladığı filmin başrolünü ise İsmail Ege Şaşmaz üstleniyor. Bu zamandır bu proje için hazırlanan oyuncu, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

BARIŞ AKARSU'YA İKİZİ KADAR BENZEDİ

Fragmanda yüzü görülmeden sahnede olduğu anlar paylaşılan Şaşmaz, 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yüzünün ilk kez görüldüğü bir kareyi paylaştı. Oyuncunun "Merhaba" notuyla yaptığı paylaşımda Akarsu'ya ikizi kadar benzemesi görenleri şaşkına çevirdi. Oyuncunun benzerliği karşısına etkilenen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, "Tüylerim diken diken oldu" yorumunu yaptı.

İşte İsmail Ege Şaşmaz'ın paylaşımı:

Barış Akarsu filminin başrolü İsmail Ege Şaşmaz, şarkıcıya benzerliğiyle ağızları açık bıraktı
Barış Akarsu filminin başrolü İsmail Ege Şaşmaz, şarkıcıya benzerliğiyle ağızları açık bıraktı
Barış Akarsu filminin başrolü İsmail Ege Şaşmaz, şarkıcıya benzerliğiyle ağızları açık bıraktı
Barış Akarsu filminin başrolü İsmail Ege Şaşmaz, şarkıcıya benzerliğiyle ağızları açık bıraktı
Barış Akarsu filminin başrolü İsmail Ege Şaşmaz, şarkıcıya benzerliğiyle ağızları açık bıraktı
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Barış Akarsu, Ege, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ı görenlerin ağzı açık kaldı - Son Dakika
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