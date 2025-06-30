Barış Alper\'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, önceki akşam menajeriyle bir oteldeydi. Basında çıkan haberlere göre ilerleyen saatlerde yıldız futbolcuya bir kadın da eşlik etti.

"BU ŞAHSI ASLA TANIMIYORUM"

O kadının Ebru Avşar olduğu iddia edilirken videolu açıklama yayınladı. Barış Alper Yılmaz ile Bebek'te görüntülenen Ebru Avşar, konuyla ilgili açıklama yaptı: "Dünden beri mesaj alıyorum, söylediğiniz şahsı asla tanımıyorum. Ben sadece valeden arabamı bekliyordum. Şahsın ismini de sizden duydum. Ne olduğunu kim olduğunu bilmiyorum" dedi.