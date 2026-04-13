Barış Arduç’tan sürpriz başarı! İtalya’da altın madalya kazandı

13.04.2026 09:11
Ünlü oyuncu Barış Arduç, İtalya’da düzenlenen Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship’te büyük bir başarıya imza attı. Arduç, 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sporla da yakından ilgilenen Barış Arduç, bu kez setlerden değil, uluslararası bir turnuvadan gelen zafer haberiyle gündeme geldi. İtalya’da gerçekleştirilen prestijli organizasyonda mücadele eden Arduç, rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı.

ALTIN MADALYA İLE TAÇLANDIRDI

Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship’te 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde tatamiye çıkan Arduç, performansıyla dikkat çekti. Zorlu rakiplerini mağlup eden oyuncu, turnuvayı altın madalya ile tamamladı.

SPORDA DA İDDİALI

Uzun süredir jiu-jitsu ile ilgilendiği bilinen Arduç’un bu başarısı, hayranlarını şaşırtırken takdir topladı. Oyuncunun disiplinli çalışmasının karşılığını aldığı yorumları yapıldı.

Setlerdeki başarısını spor alanına da taşıyan Arduç, çok yönlü kariyeriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

    Yorumlar (1)

  • Talih KIZMAZ Talih KIZMAZ:
    "Uyuşturucuyla" anılan-yargılanan-ceza alan 'sanatçılar' da böyle başarılarla anılsalar-madalyalar alsalar-hepimizce alkışlansalar güzel olmaz mı? 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 10:01:29.
