Barış Arduç’tan sürpriz başarı! İtalya’da altın madalya kazandı

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sporla da yakından ilgilenen Barış Arduç, bu kez setlerden değil, uluslararası bir turnuvadan gelen zafer haberiyle gündeme geldi. İtalya’da gerçekleştirilen prestijli organizasyonda mücadele eden Arduç, rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı.
Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship’te 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde tatamiye çıkan Arduç, performansıyla dikkat çekti. Zorlu rakiplerini mağlup eden oyuncu, turnuvayı altın madalya ile tamamladı.
Uzun süredir jiu-jitsu ile ilgilendiği bilinen Arduç’un bu başarısı, hayranlarını şaşırtırken takdir topladı. Oyuncunun disiplinli çalışmasının karşılığını aldığı yorumları yapıldı.
Setlerdeki başarısını spor alanına da taşıyan Arduç, çok yönlü kariyeriyle dikkat çekmeye devam ediyor.
