Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in paylaşımına romantik yorum: Durmadan seni konuşabilirim

2016 yılında Fransa'da oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturan stil danışmanı Başak Dizer, geçtiğimiz aylarda "Kurt Efe" adını verdikleri ilk bebeğini kucağına aldı. Kısa sürede hamilelik kilolarından kurtulan Dizer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

"DURMADAN SENİ KONUŞABİLİRİM"

Ünlü isim son olarak mini etekli kombiniyle eşine verdiği pozları " Milan'da bir gece" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Dizer'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Tatlıtuğ'un yaptığı yorum dikkat çekti. her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren oyuncu, paylaşıma sessiz kalamayarak "Durmadan seni konuşabilirim" dedi. Tatlıtuğ'un yorumu da binlerce beğeni aldı.