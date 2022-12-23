Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in paylaşımına romantik yorum: Durmadan seni konuşabilirim - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in paylaşımına romantik yorum: Durmadan seni konuşabilirim

23.12.2022 09:45
Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in paylaşımına romantik yorum: Durmadan seni konuşabilirim

Başak Dizer, sosyal medya hesabından "Milan'da bir gece" notuyla eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un çektiği mini etekli fotoğraflarını paylaştı. Eşinin paylaşımına sessiz kalamayan Tatlıtuğ, paylaşıma "Durmadan seni konuşabilirim" yorumunu yaptı.

2016 yılında Fransa'da oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturan stil danışmanı Başak Dizer, geçtiğimiz aylarda "Kurt Efe" adını verdikleri ilk bebeğini kucağına aldı. Kısa sürede hamilelik kilolarından kurtulan Dizer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

"DURMADAN SENİ KONUŞABİLİRİM"

Ünlü isim son olarak mini etekli kombiniyle eşine verdiği pozları " Milan'da bir gece" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Dizer'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Tatlıtuğ'un yaptığı yorum dikkat çekti. her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren oyuncu, paylaşıma sessiz kalamayarak "Durmadan seni konuşabilirim" dedi. Tatlıtuğ'un yorumu da binlerce beğeni aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in paylaşımına romantik yorum: Durmadan seni konuşabilirim
Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in paylaşımına romantik yorum: Durmadan seni konuşabilirim
Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in paylaşımına romantik yorum: Durmadan seni konuşabilirim
Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in paylaşımına romantik yorum: Durmadan seni konuşabilirim
Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in paylaşımına romantik yorum: Durmadan seni konuşabilirim
Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in paylaşımına romantik yorum: Durmadan seni konuşabilirim
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Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in paylaşımına romantik yorum: Durmadan seni konuşabilirim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in paylaşımına romantik yorum: Durmadan seni konuşabilirim - Son Dakika
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