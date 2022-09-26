Amine Gülşe-Mesut Özil Çiftinden Müjdeli Haber

Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti, sosyal medya hesabından mutlu haberi sevenleriyle paylaştı. Ela adını verdiği kızının fotoğrafını paylaşan Özil, "Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notunu düştü.

Ünlü futbolcunun paylaşımına kısa süre içinde onbinlerce beğeni geldi.

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Amine Gülşe, 30 Nisan 1993'te Göteborg, İsveç'te dünyaya geldi. Amine Gülşe, baba tarafından aslen Irak Türkmeni kökenlidir. Annesi ise İzmir Bergamalı'dır.

2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2014 tacını bir önceki yılın birincisi Rüveyda Öksüz'den alan ve aday numarası 4 olan Gülşe Türkiye'yi Miss World'de temsil etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilmektedir. High School Of The Gothenburg Region mezunudur. 1.78 boyundadır.

AMİNE GÜLŞE EŞİ KİM?

Amine Gülşe ile Mesut Özil 6 Haziran 2019'da dünya evine girdiler. İkilinin 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda adındaki kızı dünyaya geldi. Çiftin, Ela adındaki ikinci kızları da 26 Eylül 2022'de doğdu.

Gülşe, Asla Vazgeçmem ve İkisini de Sevdim dizilerinde rol aldı.