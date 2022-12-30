Acun Ilıcalı yine En Etkili 500 İş İnsanı listesine girdi - Son Dakika
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Acun Ilıcalı yine En Etkili 500 İş İnsanı listesine girdi

30.12.2022 11:55

Başarılarıyla dünyada tanınmaya başlayan Acun Ilıcalı, İngiliz dergisi tarafından yapılan dünyanın en başarılı isimlerin seçildiği listede bu sene de yer aldı. Beş yıl üst üste listeye giren Türk isim olarak kendi rekorunu kıran Ilıcalı "Türk iş insanı" seçildi.

Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü "İngiliz Variety Dergisi" tarafından her sene yapılan medya ve eğlence sektöründe dünyanın en başarılı isimlerinin seçildiği listede bu sene de yer aldı.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Ünlü medya patronu listeye beş yıl üst üste giren tek "Türk İş İnsanı" olarak kendi rekorunu bir kez daha kırdı. Listede Acun Ilıcalı'nın yanı sıra Amazon'un sahibi; Jeff Bezos , Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg ve Apple'ın CEO'su Tim Cook da yer alıyor.

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Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı yine En Etkili 500 İş İnsanı listesine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı yine En Etkili 500 İş İnsanı listesine girdi - Son Dakika
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