Görenler tanıyamadı! Demet Evgar'ın bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Görenler tanıyamadı! Demet Evgar'ın bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

05.01.2023 09:51

Başarılı oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından yüzüne filtre yaptığı bir video paylaşarak estetiğin dozunu kaçıranları tiye aldı. Oyuncunun tanınmakta güçlük çektiği görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz mart ayında uzun süredir aşk yaşadığı Levent Babataş ile nikah masasına oturan Demet Evgar, 5 ay önce Mavi adını verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Vaktinin büyük bir kısmını çocuğuyla geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

ESTETİĞİN DOZUNU KAÇIRANLARI TİYE ALDI

Botoks ve dolguyu fazla kaçıranları tiye alan Evgar, Instagram hesabından dudaklarını büyüterek bir video yayınladı. Oyuncunun "İkileme şov" notuyla paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Evgar'ın videoda taklidini yaptığı kişinin kimse olduğu ise bilinmiyor.

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Demet Evgar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Görenler tanıyamadı! Demet Evgar'ın bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görenler tanıyamadı! Demet Evgar'ın bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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