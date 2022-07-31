Tuğçe Kandemir: "Şarkı olmasaydı İnegöl'ü yazar atanırdım" - Son Dakika
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Tuğçe Kandemir: "Şarkı olmasaydı İnegöl'ü yazar atanırdım"

31.07.2022 10:28
Tuğçe Kandemir: "Şarkı olmasaydı İnegöl'ü yazar atanırdım"

Başarılı yorumları ve güçlü sesiyle beğeni toplayan Tuğçe Kandemir, Bursa'da unutulmaz bir konser verdi.

Başarılı yorumları ve güçlü sesiyle beğeni toplayan Tuğçe Kandemir, Bursa'da unutulmaz bir konser verdi. 'Bu Benim Öyküm' şarkısını hikayesini de anlatarak seslendiren Kandemir, "Bu şarkı olmasaydı İnegöl'ü de yazardım, atanırdım. Sizleri çok sevdim. Bir kişiyi kaybettim ama binlercesini kazandım" dedi.

Son zamanların en çok dinlenilen isimlerinden olan Tuğçe Kandemir, Bursa'da hayranlarıyla buluştu. İnegöl Belediyesinin 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali'nde sahneye çıkan genç şarkıcı, dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. 'Kurban Olduğum' adlı şarkısıyla Bursalıları selamlayan Kandemir, sahnedeki enerjisiyle de dikkati çekti. Duygu yüklü şarkılarıyla sevenlerinin gönüllerine dokunan Tuğçe Kandemir, şarkı aralarında dinleyicileriyle sık sık sohbet etti. Hayatından önemli anekdotları da Bursalılarla paylaşan güzel şarkıcı, İnegöl'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Şarkılarına hep bir ağızdan eşlik edilmesi karşısında duygulanan Kandemir, tüm dinleyicilerine de teşekkür etti.

Sahnede yüksek tempolu şarkılara da yer veren Tuğçe Kandemir, Bursalıları coşturdu. 'Ah Ellerim Kırılaydı', 'Kahverengi Gözlerin' ve 'Yelkovan' adlı popüler şarkılarıyla geceye renk katan genç şarkıcı, Türk müziğinin unutulmaz eserlerini de başarıyla seslendirerek gönülleri fethetti. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Kandemir, güler yüzü ve yansıttığı pozitifliğiyle sevenlerin gönlünde bir kez daha taht kurdu.

Yeni şarkısı yayında

Öte yandan Tuğçe Kandemir, yeni şarkılarını da sevenleriyle buluşturmayı sürdürüyor. Kandemir, 'TUĞÇEXPRES' serisinin ilk şarkısının ardından hareketli ve herkesin içini kıpır kıpır edecek 'Saf Kalbim' adlı şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu. Söz ve bestesi Tuğçe Kandemir'e ait olan şarkının düzenlemesini de Kandemir'in orkestrası üstlendi. Henüz çok daha yeni olmasına karşın şarkı yüzbinlerce kez dinlendi. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğçe Kandemir: 'Şarkı olmasaydı İnegöl'ü yazar atanırdım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuğçe Kandemir: "Şarkı olmasaydı İnegöl'ü yazar atanırdım" - Son Dakika
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