Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrol olduğu Adım Farah dizisinden ilk fragman geldi

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'i buluşturan "Adım Farah" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. 03 Medya imzalı dizinin ilk bölümü ise 15 Şubat'ta FOX TV'de ekrana gelecek.

ANNE VE ÇOCUĞUN HAYATTA KALMA MÜCADELESİ ANLATILACAK

"Adım Farah" ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dıs¸ı olarak ogˆluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın istemeden bir cinayete s¸ahit olması ve aynı gece tanıs¸tıgˆı Tahir Lekesiz ile kesis¸en hayatlarını konu alıyor. Dizide Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in yanı sıra; Fırat Tanıs¸, Senan Kara, Lale Bas¸ar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimler de yer alıyor.