Merakla beklenen "Atatürk" dizisinin ilk fragmanı 29 Ekim'de yayınlandı - Son Dakika
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Merakla beklenen "Atatürk" dizisinin ilk fragmanı 29 Ekim'de yayınlandı

29.10.2022 08:16

Başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği Disney Plus'ın yeni dizisi Atatürk'ün fragmanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak izleyiciyle buluştu.

Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği merakla beklenen Atatürk dizisinden ilk fragman yayınlandı. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı dizi, 2023'te izleyiciyle buluşacak.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GÖRÜLDÜ

Disney Plus'ın dev bütçeli dizisi ile ilgili büyük gizlilik devam ediyor. Disney Plus platformunun yayınladığı kısa fragmanda 10 Ağustos 1915 taarruzu öncesi Yarbay Mustafa Kemal'i görülüyor. Duygu dolu fragmanda, Namık Kemal'in "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok imiş kurtaracak baht-ı kara mâderini" dizelerine, Atatürk'ün 1921 yılında meclis kürsüsünden verdiği "Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini; Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini" cevabına yer veriliyor.

Merakla beklenen Atatürk dizisinden ilk fragman yayınlandı

OYUNCU KADROSU AÇIKLANMADI

yapımını Lanistar Medya, yapımcılığını Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin oturuyor. Cumhuriyetin 100. yılında yayınlanacağı açıklanan dizide rol alacak oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.

Merakla beklenen Atatürk dizisinden ilk fragman yayınlandı
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Atatürk dizisinden ilk fragman geldi! İşte çıkış tarihi Atatürk dizisinden ilk fragman geldi! İşte çıkış tarihi

Aras Bulut İynemli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merakla beklenen 'Atatürk' dizisinin ilk fragmanı 29 Ekim'de yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merakla beklenen "Atatürk" dizisinin ilk fragmanı 29 Ekim'de yayınlandı - Son Dakika
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