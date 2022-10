Merakla beklenen "Atatürk" dizisinin ilk fragmanı 29 Ekim'de yayınlandı

Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği merakla beklenen Atatürk dizisinden ilk fragman yayınlandı. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı dizi, 2023'te izleyiciyle buluşacak.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GÖRÜLDÜ

Disney Plus'ın dev bütçeli dizisi ile ilgili büyük gizlilik devam ediyor. Disney Plus platformunun yayınladığı kısa fragmanda 10 Ağustos 1915 taarruzu öncesi Yarbay Mustafa Kemal'i görülüyor. Duygu dolu fragmanda, Namık Kemal'in "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok imiş kurtaracak baht-ı kara mâderini" dizelerine, Atatürk'ün 1921 yılında meclis kürsüsünden verdiği "Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini; Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini" cevabına yer veriliyor.

OYUNCU KADROSU AÇIKLANMADI

yapımını Lanistar Medya, yapımcılığını Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin oturuyor. Cumhuriyetin 100. yılında yayınlanacağı açıklanan dizide rol alacak oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.