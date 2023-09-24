Bastonla ayakta durabilen Turabi'den ''Survivor All Star'' açıklaması - Son Dakika

Bastonla ayakta durabilen Turabi'den ''Survivor All Star'' açıklaması

Son Güncelleme: 24.09.2023 17:11

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024'ün 7'nci yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu. Daha önce iki kez şampiyon olan Turabi, bastonlu şekilde kamera karşısına geçip, sağlık durumuna dair bilgi verdi.

İki kez şampiyonluk yaşadığı Survivor'da yeniden yarışacak olan Turabi, sosyal medya hesabından bastonlu pozunu yayınladı. Kısa süre önce kaza geçiren Turabi, sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

Survivor All Star kadrosuna dahil olan Turabi, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Survivor All Star 2024'ün kadrosuna giren Turabi, henüz sağlık sorunlarını atlatabilmiş değil. Bastonlu halini paylaşan Turabi, yarışmaya katılmayacağı ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu.

Bastonla ayakta durabilen Turabi'den 'Survivor All Star' açıklaması

"BASTONDAN KURTULACAĞIM"

Turabi "Rahatsızlığından dolayı gelemeyecek' diyenlere aldırış etmeyin. Aralık ayının ilk haftaları bastondan kurtulacağım inşallah. Fizik tedavi sürecim iyi ilerliyor. Ocak'ta eski sağlığıma kavuşacağımı söylüyor doktorum. Zaten Survivor için antrenmana fazla gerek yok. Adada herkes yatarken benim bol bol vaktim olacak hazırlanmaya. İlk aydan sonra da alışmaya başlarım. O zamana kadar elediler elediler. Eleyemediler geçmiş olsun. Sağlığınıza iyi bakın. O gitti mi hiç bir şeyin önemi kalmıyormuş" dedi.

Bastonla ayakta durabilen Turabi'den 'Survivor All Star' açıklaması
Bastonla ayakta durabilen Turabi'den 'Survivor All Star' açıklaması

Survivor All Star, Turabi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bastonla ayakta durabilen Turabi'den ''Survivor All Star'' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bastonla ayakta durabilen Turabi'den ''Survivor All Star'' açıklaması - Son Dakika
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