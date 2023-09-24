Bastonla ayakta durabilen Turabi'den ''Survivor All Star'' açıklaması

İki kez şampiyonluk yaşadığı Survivor'da yeniden yarışacak olan Turabi, sosyal medya hesabından bastonlu pozunu yayınladı. Kısa süre önce kaza geçiren Turabi, sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

Survivor All Star kadrosuna dahil olan Turabi, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Survivor All Star 2024'ün kadrosuna giren Turabi, henüz sağlık sorunlarını atlatabilmiş değil. Bastonlu halini paylaşan Turabi, yarışmaya katılmayacağı ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu.

"BASTONDAN KURTULACAĞIM"

Turabi "Rahatsızlığından dolayı gelemeyecek' diyenlere aldırış etmeyin. Aralık ayının ilk haftaları bastondan kurtulacağım inşallah. Fizik tedavi sürecim iyi ilerliyor. Ocak'ta eski sağlığıma kavuşacağımı söylüyor doktorum. Zaten Survivor için antrenmana fazla gerek yok. Adada herkes yatarken benim bol bol vaktim olacak hazırlanmaya. İlk aydan sonra da alışmaya başlarım. O zamana kadar elediler elediler. Eleyemediler geçmiş olsun. Sağlığınıza iyi bakın. O gitti mi hiç bir şeyin önemi kalmıyormuş" dedi.