Bayburt'ta Ferah Zeydan rüzgarı esti - Son Dakika
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Bayburt'ta Ferah Zeydan rüzgarı esti

18.05.2022 08:51
Bayburt'ta Ferah Zeydan rüzgarı esti

Bayburt'ta düzenlenen 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde Ferah Zeydan sahne aldı.

Bayburt'ta düzenlenen 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde Ferah Zeydan sahne aldı.

Üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği konser Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda gerçekleşti. Öğrencilerin doyasıya eğlenerek şarkılar söylediği konserde Zeydan, gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneden inip, öğrencilerle fotoğraf çekilerek, şarkılar söyleyen Zeydan'ın konseri 2 saat sürdü. Zeydan, son şarkısını söyledikten sonra üniversiteli gençlere eğlenceli bir akşam geçirdiklerini söyleyerek, katılımlarından dolayı teşekkür etti. - BAYBURT

Bayburt'ta Ferah Zeydan rüzgarı esti
Bayburt'ta Ferah Zeydan rüzgarı esti
Bayburt'ta Ferah Zeydan rüzgarı esti
Bayburt'ta Ferah Zeydan rüzgarı esti
Bayburt'ta Ferah Zeydan rüzgarı esti
Bayburt'ta Ferah Zeydan rüzgarı esti
Bayburt'ta Ferah Zeydan rüzgarı esti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ferah Zeydan, Dede Korkut, Üniversite, Bayburt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bayburt'ta Ferah Zeydan rüzgarı esti - Son Dakika


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