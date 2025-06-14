Bayrak Asan Dayı\'nın Kızı Dünya Evine Girdi

Türkiye'nin 'Bayrak Asan Dayı' olarak tanıdığı internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, kızı Fatma Tahtalıoğlu'nun Dünya evine girmesinin mutluluğunu yaşadı. Tahtalıoğlu'na Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan Türk bayrağı hediye etti.

Türkiye'nin 'Bayrak Dayı' olarak tanıdığı ve 3 büyük takımlardan siyasi partilere, Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeli'ne kadar uygulamaları yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, 2013 yılında çekilen fotoğraf sonrası bir anda fenomen haline gelmişti. Bir çok sosyal medya platformunda ve internette sıklıkla karşılaşılan Tahtalıoğlu Kızının düğününün mutluluğunu yaşadı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ki evinin önünde gerçekleşen düğün cemiyetine Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'da katıldı. Belediye olarak o meşhur balkonun altına Bayraklı çadır gönderen Başkan Bahçavan ayrıca Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağını da Tahtalıoğluna hediye etti. Konu hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yapan Başkan Bahçavan; "Bayrak asan dayı olarak tanınan, internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu'nun mutlu gününe ortak olduk. Kıymetli kızı Fatma ile Kadir çiftinin düğün cemiyetini gerçekleştiren Salih Tahtalıoğlu'na, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim ile şanlı Türk Bayrağımızı armağan ettik. Tahtalıoğlu ve Altınöz ailelerini tebrik ediyor, gençlerimize bir ömür boyu mutlulukları diliyorum" dedi.

Sahih Tahtalıoğlu ise bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan tüm vatandaşlara ve Başkan Bahçavan'a teşekkür etti. - BALIKESİR