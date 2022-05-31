Bebek'te cinsel ilişkiye giren çift hakkında konuşan Aynur Aydın: Kadın sanatçılara yasaklar getireceğinize şunlara çözüm bulun

Bebek sahilinde dün öğle saatlerinde cinsel ilişkiye giren bir erkek ve bir kadın sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada infial yaratan görüntü sonrası İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Görüntülerdeki şahısların gözaltına alındığı duyuruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T adlı şahısların halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan; Şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından (8) kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."

AYNUR AYDIN İSYAN ETTİ

Şarkıcı Aynur Aydın, iğrenç görüntüler sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. Aydın, "Sütyen takmamak suç, ulu orta çıplak şekilde güneşlenmek, çiftleşmek serbest! Midem bulandı. Kadın sanatçılara yasaklar getireceğinize şu iğrenç yaratıklara çözümler bulun" diyerek sitem etti.