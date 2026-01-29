Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık
29.01.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brooklyn Beckham ile ailesi David ve Victoria Beckham arasındaki kriz derinleşirken, eşi Nicola Peltz'in milyarder babasından aldığı iddia edilen aylık 1 milyon dolarlık harçlık magazin gündemine damga vurdu.

Victoria ve David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile ailesi arasında yaşanan gerilim, magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

AŞK PAYLAŞIMIYLA BİRLİK MESAJI

Hafta başında anne ve babasını "manipülasyon" ile suçlayan Brooklyn Beckham, son paylaşımında eşi Nicola Peltz ile birlikte görüntülendi. Eric Clapton'ın "Wonderful Tonight" şarkısı eşliğinde yemek yiyen ve köpekleriyle vakit geçiren çiftin bu paylaşımı, David ve Victoria Beckham'a karşı birlik mesajı olarak yorumlandı.

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

KRİZİN FİTİLİ DÜĞÜNDE ATEŞLENDİ

Aile içindeki gerilimin temelinde, 2022 yılında gerçekleşen düğün sırasında Victoria Beckham'ın, gelini Nicola Peltz'in dans edeceği şarkıyı "çaldığı" iddiası bulunuyor. Brooklyn Beckham, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada ailesiyle barışmak istemediğini ve uzun süredir susturulduğunu dile getirmişti.

BECKHAM CEPHESİ SESSİZ

Victoria ve David Beckham cephesi ise yaşananlara ilişkin sessizliğini sürdürüyor. Victoria Beckham'ın Paris'te aldığı onur nişanı töreninde oğlunun adını anmaması, aile içindeki kopuşun boyutunu gözler önüne serdi.

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

1 MİLYON DOLAR HARÇLIK

Yaşanan gelişmelerin ardından Nicola Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz de magazin gündeminin merkezine yerleşti. İddialara göre Nelson Peltz, kızına her ay 1 milyon dolar, yaklaşık 42 milyon TL tutarında harçlık veriyor.

GERİ DÖNÜŞSÜZ NOKTA

Page Six'e konuşan ve aileye yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Brooklyn Beckham'ın anne ve babasıyla ilişkisinde geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini ifade etti. Kaynağa göre çift, ilişkileri onarmak adına kapalı kapılar ardında birçok girişimde bulundu ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı.

Brooklyn Beckham, Victoria Beckham, David Beckham, Nicola Peltz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı
Can Yaman’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu Can Yaman'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
Aksaray’a hızlı tren müjdesi Dört kente birden bağlanacak Aksaray'a hızlı tren müjdesi! Dört kente birden bağlanacak

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:37
Fenerbahçe’de ’’Karim Benzema’’ sesleri
Fenerbahçe'de ''Karim Benzema'' sesleri
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
15:00
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:20
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:50:15. #7.11#
SON DAKİKA: Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.