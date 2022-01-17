Alışveriş merkezinde bulunan yeni dükkanı için son hazırlıklarını tamamlayan Kurt, objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. "Aylardır hazırlıklarını yaptığımız yeni işletmemiz Hirahan Aqua hizmet vermeye başladı. Beklenen gün geldi. Arkadaşlar Gaziantep lezzetlerini İstanbul'a getirdik, hayırlı olsun" dedi.
Başarılı iş insanı Okan Kurt, Demet Akalın'ın fanlarının fotoğraf isteğini de kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi.
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