Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu

Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan çok sayıda isim gözaltında

Ünlü şarkıcı Simge, son olarak 1.8 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

AYNA POZUNU PAYLAŞTI

Instagram sayfasında spor yaptıktan sonra aynadan çektiği bir karesini paylaşan güzel şarkıcı "Bugünüme bin şükür. Hadi siz de spor yapın! Dünya üşenenlere ayrı davranıyor, unutma!" diye not düştü.

DUVARI YAMULTTU

Güzel şarkıcının Photoshop'u abartıp, bel bölgesini inceltmeye çalışırken sol tarafındaki duvarı yamultması ise alay konusu oldu.