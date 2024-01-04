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Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu - Son Dakika
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Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu

Ünlü şarkıcı Simge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Spor yaptıktan sonra aynadan çektiği bir karesini paylaşan Simge, Photoshop kullanırken duvarı yamultmasıyla alay konusu oldu.

04.01.2024 - 08:45,  Güncelleme: 09:01
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Ünlü şarkıcı Simge, son olarak 1.8 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

AYNA POZUNU PAYLAŞTI

Instagram sayfasında spor yaptıktan sonra aynadan çektiği bir karesini paylaşan güzel şarkıcı "Bugünüme bin şükür. Hadi siz de spor yapın! Dünya üşenenlere ayrı davranıyor, unutma!" diye not düştü.

Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu

DUVARI YAMULTTU

Güzel şarkıcının Photoshop'u abartıp, bel bölgesini inceltmeye çalışırken sol tarafındaki duvarı yamultması ise alay konusu oldu.

Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
YORUMLAR (2)
  • salihb: o sıvacının hatasıdır. kadını kötülemeyelim Yanıtla 18 0
  • Serkan Basar: sanatçı bedeniyle değil yeteneğiyle ön planda olur Yanıtla 2 0

Simge Sağın, Photoshop, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu - Son Dakika
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