Ben Affleck'in on yaşındaki oğlu Lamborghini ile bir BMW'ye çarptı

Ben Affleck'in on yaşındaki oğlu Samuel, bir araba galerisinde direksiyonuna geçtiği Lamborghini'yi park etmiş bir BMW'ye çarptı.

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Kaynak: DailyMotion.com

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