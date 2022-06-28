Ben Affleck'in on yaşındaki oğlu Lamborghini ile bir BMW'ye çarptı - Son Dakika
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Ben Affleck'in on yaşındaki oğlu Lamborghini ile bir BMW'ye çarptı

28.06.2022 09:43

Ben Affleck'in on yaşındaki oğlu Samuel, bir araba galerisinde direksiyonuna geçtiği Lamborghini'yi park etmiş bir BMW'ye çarptı.

Ben Affleck'in on yaşındaki oğlu Samuel, bir araba galerisinde direksiyonuna geçtiği Lamborghini'yi park etmiş bir BMW'ye çarptı.

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Kaynak: DailyMotion.com

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ben Affleck'in on yaşındaki oğlu Lamborghini ile bir BMW'ye çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ben Affleck'in on yaşındaki oğlu Lamborghini ile bir BMW'ye çarptı - Son Dakika
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