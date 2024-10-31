Bengü'den hayranlarını üzen haber: 6 yıllık evlilikleri sona eriyor - Son Dakika
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Bengü'den hayranlarını üzen haber: 6 yıllık evlilikleri sona eriyor

Bengü\'den hayranlarını üzen haber: 6 yıllık evlilikleri sona eriyor

Ünlü şarkıcı Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu, 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. İki çocuk sahibi olan çift, boşanma haberlerinin ardından birbirlerini sosyal medya hesaplarından çıkardı.

31.10.2024 17:36
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2018'de dünyaevine giren şarkıcı Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu çiftinden üzen haber geldi. İki çocukları bulunan çift, 6 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldıklarını açıkladı. Evlilikleri boyunca özel hayatlarını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren çift birlikte geçirdikleri mutlu anları sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyordu.

Bengü boşanıyor: 6 yıllık evlilik sona eriyor

Altı yıllık evliliklerinin ardından Bengü ve Selim Selimoğlu'ndan ayrılık kararı alan çift bugün anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Boşanma süreci her iki taraf için de sorunsuz ilerlediği öğrenilirken ikilinin birbirini takipten çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

Bengü boşanıyor: 6 yıllık evlilik sona eriyor

KUMAR BORCU İDDİASI ORTAYA ATILDI

Boşanma haberlerinin hemen ardından Bengü ve Selim Selimoğlu'nun sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkması dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Bengü'nün eşinin kumar borcu yüzünden maddi sıkıntılar yaşadığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Bengü boşanıyor: 6 yıllık evlilik sona eriyor

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Son Dakika Magazin Bengü'den hayranlarını üzen haber: 6 yıllık evlilikleri sona eriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tekin Karakoç:
    Aman ne kadar üzüldük beter olsun çin malı Bengü... 12 20 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    ne kadarda önemli .meraktan çatladık 26 5 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Fazla mühimli değil 21 3 Yanıtla
  • Murat Saka:
    Aşk bitti heyecan kalmadı başka maceralara olan çocuklara oluyor 16 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ünlü pop yıldızının 40 yaşına kadar bekleyip ardından evlendiği adamın tipine bak. Herhalde çocuk sahibi olabilmek için mecbur kaldı. Aklıma başka bişey gelmiyor. 8 5 Yanıtla
  • Merin Yalcin:
    son dakika sitesi ' anlaşılan seni çok üzmüş bangü'nün ayrılığı" ekran'ı neden karartmadın" şöyle siyah kurdela falan yapsaydın.. 7 4 Yanıtla
  • Şafak türen:
    E yeter artık 6 yıl çok bile sürmüş 7 2 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    AMAN ÇOKTA TINN BOŞ HABER YAPMAYIN. BUNUN GİBİLERİN EVLİLİKLERİ YA 6 AYDIR, YADA 1 YIL. MİLLETİN DERDİ SANKİ BUNLAR. 5 2 Yanıtla
  • Bülent Elbir:
    Sanatçılar ve ünlüler camiası çocuk yapma hevesinde Dünyaya getirdikleri çocuklar umarım büyüdüklerinde hesap sorarlar 3 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Çok bile sürmüş iyi dayanmışlar bu zamana kadar. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bengü'den hayranlarını üzen haber: 6 yıllık evlilikleri sona eriyor - Son Dakika
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