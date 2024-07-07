Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne alırken, konserin sonunda sarf ettiği "Ne mutlu Türküm diyene" sözü üzerine protesto edilmiş ve sahneye su şişeleri yağmıştı.
Bengü'nün ardından ünlü şarkıcı Cem Adrian'ın da aynı etkinlik sırasında saldırıya maruz kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Festival kapsamında sahneye çıkarak şarkısını seslendiren Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlatıldı.
Başarılı şarkıcı yüzüne çarpan su şişesine rağmen şarkısını söylemeye devam ederken, parçanın sonunda ise konsere katılan binlerce seyirciye dönerek "Elimdeki gülü az önce o şişeyi fırlatan arkadaşıma hediye etmek istiyorum" dedi. Cem Adrian'ın bu sözleri alanda alkış tufanı kopmasına neden oldu.
Son Dakika › Magazin › Bengü'den sonra bu kez de Cem Adrian! Van Kültür Yolu Festivali'nde yüzüne su şişesi fırlattılar - Son Dakika
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