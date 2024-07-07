Bengü'den sonra bu kez de Cem Adrian! Van Kültür Yolu Festivali'nde yüzüne su şişesi fırlattılar - Son Dakika
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Bengü'den sonra bu kez de Cem Adrian! Van Kültür Yolu Festivali'nde yüzüne su şişesi fırlattılar

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Şarkıcı Bengü'nün protesto edildiği görüntülerin damga vurduğu Van Kültür Yolu Festivali'nde tepki çeken bir olay daha yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde sahneye çıkan Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlatıldı. Şarkısını bitiren Cem Adrian "Elimdeki gülü az önce o şişeyi fırlatan arkadaşıma hediye etmek istiyorum" sözlerini sarf ederken konsere katılan binlerce seyirciyi de kendisine hayran bıraktı.

07.07.2024 09:35
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Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne alırken, konserin sonunda sarf ettiği "Ne mutlu Türküm diyene" sözü üzerine protesto edilmiş ve sahneye su şişeleri yağmıştı.

CEM ADRIAN'A DA SU ŞİŞESİ ATTILAR

Bengü'nün ardından ünlü şarkıcı Cem Adrian'ın da aynı etkinlik sırasında saldırıya maruz kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Festival kapsamında sahneye çıkarak şarkısını seslendiren Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlatıldı.

YAŞANAN OLAY SONRASI DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Başarılı şarkıcı yüzüne çarpan su şişesine rağmen şarkısını söylemeye devam ederken, parçanın sonunda ise konsere katılan binlerce seyirciye dönerek "Elimdeki gülü az önce o şişeyi fırlatan arkadaşıma hediye etmek istiyorum" dedi. Cem Adrian'ın bu sözleri alanda alkış tufanı kopmasına neden oldu.

Bengü\'den sonra bu kez de Cem Adrian! Van Kültür Yolu Festivali\'nde yüzüne su şişesi fırlattılar

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Cem Adrian, Bengü, Van, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bengü'den sonra bu kez de Cem Adrian! Van Kültür Yolu Festivali'nde yüzüne su şişesi fırlattılar - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Gökhan Sarıkaya: Olmayan kültürün festivalini yaparsanız sonuç tam olarak bu olur. 54 12 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: her kasadan bir kaç çürük çıkar sanatçılar yolunuza devam edin 10 7 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bengü'den sonra bu kez de Cem Adrian! Van Kültür Yolu Festivali'nde yüzüne su şişesi fırlattılar - Son Dakika
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