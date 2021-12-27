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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü aldattığı iddialarına cevap verdi - Son Dakika

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü aldattığı iddialarına cevap verdi

27.12.2021 22:21

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi iş insanı Gökhan Göz, Berdan Mardini ile evliyken kendisiyle aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler'in ihanetine uğradığınıöne sürdü. Yelliler'in evli insanlarla mesajlarını ifşa eden Göz, sevgilisine aldığı tüm kıyafetleri de yaktı. Bu iddia sonrası Fatoş Yelliler, yaptığı açıklamada, "Eski tarihli mesajları, güncel mesajlarmış gibi gösterip sadakatsizlikle suçlamak ve farklı algılar yaratmak çok acımasızca." sözlerine yer verdi.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile evliyken iş insanı Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler'in, sevgilisini de aldattığı iddia edildi. Yelliler bu iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

MESAJLARI İFŞA ETTİ

Gökhan Göz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sevgilisi Fatoş Yelliler'in evli insanlar ile mesajlaşmalarını ifşa etti. Göz, söz konusu mesajlarda Yelliler'in kendisini aldattığını ileri sürdü.

"KİMSE BENİM DUYGULARIMLA OYNAYAMAZ"

İhaneti öğrenen Gökhan Göz ise sevgilisi Fatoş Yelliler'e hediye aldığı kıyafetleri benzin dökerek ateşe verdi. Kıyafetleri yaktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Göz, "Bunlar benim doğum günü hediyelerim. Sevgimin, aşkımın, kullanılan kalbimin hepsinin bir kısmı. Hani Pablo filminde diyor ya çocuklar için yakıyor. Bende köpeklerim için yakacağım. Çünkü onlar benim için daha kıymetliler, daha saflar, daha temizler. Onlar ısınsın kış günü. Onlar benim için çok kıymetliler. İhanet nedir bilmezler hiçbir şekilde. Kimse benim duygularımla oynayamaz" ifadelerini kullandı.

FATOŞ YELLİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bu hamleden sonra Fatoş Yelliler, suçlamaları reddeden bir hikaye attı. Yelliler, Peyami Safa'nın "Suçlamak, anlamaktan daha kolaydır. Anlarsan, değişmen gerekir." sözünü paylaşarak, "Eski tarihli mesajları birlikteliğimiz bile söz konusu değilken şu an güncel mesajlarmış gibi gösterip birlikte olduğumuz sürece bağlamak, sadakatsizlikle suçlamak ve farklı algılar yaratmak çok acımasızca. Herkesi kendi vicdanıyla baş başa bırakıp sadece Allah'a havale ediyorum. Herkesin yolu açık olsun. Bu konuyla ilgili yapacağım son açıklamadır." ifadelerini kullandı.

Berdan Mardini'ye ihanet eden Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü de aldattığı iddialarına yanıt verdi

BERDAN MARDİNİ İLE EVLİYKEN GÖKHAN'LA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz mart ayında boşanan şarkıcı Berdan Mardini, eşinin kendisini aylarca başka adamlarla aldattığını ileri sürmüştü. Konuyla ilgili konuşan Yelliler de Mardini ile evliyken Gökhan Göz ile ilişki yaşamaya başladığını itiraf etmişti.

Fatoş Yelliler'in ihanet mesajlarını ifşa eden Gökhan Göz, aldığı hediyeleri de yaktı
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Berdan Mardini, Benzin, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü aldattığı iddialarına cevap verdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü aldattığı iddialarına cevap verdi - Son Dakika
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