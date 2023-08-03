Beren Saat, Kenan Doğulu'nun yardımıyla denize girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Beren Saat, Kenan Doğulu'nun yardımıyla denize girdi

03.08.2023 14:13

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile Bodrum'a tatile gitti. 2 hafta önce yaşadığı kaza sonucu ayağını sakatlayan Saat, koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalmıştı. Bodrum'da tatil yapan çift, plajda güneşlendikten sonra denize girmek isteyen Beren Saat'e Kenan Doğulu yardım etti. Saat, Doğulu'nun desteğiyle denize girip bir süre yüzdükten sonra locaya geri döndü.

Eşi Kenan Doğulu ile Bodrum'a tatile giden Beren Saat, denize Doğulu'nun desteği ile girdi.

2 HAFTADIR KOLTUK DEĞNEĞİ İLE YÜRÜYOR

2 hafta önce eşi Kenan Doğulu ile yurt dışı tatiline çıkan Beren Saat talihsiz bir kaza sonucu ayağını sakatlamış, güzel oyuncu bir süre koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalmıştı.

Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi! Eşi Kenan Doğulu bir saniye yanından ayrılmadı

DENİZE GİRMESİNE YARDIM ETTİ

Beren Saat, Kenan Doğulu ile birlikte bu kez tatil için Bodrum'a gitti. Koltuk değneğiyle tatile çıkan Beren Saat, kaldıkları otelin plajında bir süre güneşlendikten sonra denize girmek istedi. Kenan Doğulu'nun yardımıyla iskeleden denize giren Beren Saat, bir süre yüzdükten locaya geri döndü.

YORUMLAR
500

Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beren Saat, Kenan Doğulu'nun yardımıyla denize girdi - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Esenyurt tekel bayi baskınında gelişme! Şüpheliler ortaya çıktı
12:58 Tekel baskınında tetiği çeken Tarık Özer böyle yakalanmış! İfadesinde ne var ne yok döküldü
12:30 Memur-Sen, enflasyon rakamlarının ardından hükümete çağrıda bulundu
12:24 Memur-Sen, Merkez'in enflasyon tahminine kapıyı kapattı: Hükümet zam teklifini piyasa gerçekleri üzerinden yapmalı
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında YAŞ Toplantısı Başladı
12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı başladı! Çıkacak isim merakla bekleniyor
12:01 İbrahim Tatlıses, dudak uçuklatan mal varlığı haberlerini yalanladı: İnanmayın!
11:57 İbrahim Tatlıses, dudak uçuklatan mal varlığı haberlerini yalanladı: İnanmayın!
12:00 MSB'den Şile'de bulunan top mermileri hakkında açıklama geldi
11:57 Şile sahiline kilit vurduran top mermilerinin kaynağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2023 14:28:20. #1.13#
SON DAKİKA: Beren Saat, Kenan Doğulu'nun yardımıyla denize girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement