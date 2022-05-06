Bergüzar Korel açtı ağzını yumdu gözünü: Kimsenin çocuğuna laf söylemek hiçbirimize düşmez - Son Dakika

Kızı Leyla ile yürüyüşe çıkan ve bir çiftle karşılaşan oyuncu Korel duydukları karşısında şoke oldu. Korel "Kimsenin çocuğu hakkında, kimsenin yaşamı, malı, mülkü, ne biliyim yatak odası, değeri hakkında laf söylemek hiç birimize düşmez" dedi.

BERGÜZAR KOREL KIZI LEYLA HAKKINDA SÖYLENENLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bir süredir Londra'da yaşayan ve ara ara Türkiye'ye dönen Bergüzar Korel yaşadığı bir olayla çileden çıktı. Kızı Leyla ile yürüyüşe çıkan ve bir çiftle karşılaşan oyuncu Korel duydukları karşısında şoke oldu. Korel "Kimsenin çocuğu hakkında, kimsenin yaşamı, malı, mülkü, ne biliyim yatak odası, değeri hakkında laf söylemek hiç birimize düşmez" dedi.

Korel olay hakkında ise,"Yürüyordum bu çiftle karşılaştım. Leyla'ya baktılar. 'A ne kadar değişik bir kafası var' dedi. Dar, uzun ve ince', 'Anlayamadım' dedim ben de. 'Kafası bir değişik' dedi. Bu vakumlar var ya doğumda kullanılıyor. Ben o noktaya geldim ama kullanılmadı. Zaten öyle bile olsa bunu bir anneye söylemek kadar nezaketsiz bir davranış olamaz! 'Dar, ince bir kafası var, aynı Halit Bey'e benziyor' dedi. E yani yıllardır kocam! Bu arada Leyla gerçekten benim minyatürüm. Renkleri, alnının ortasındaki doğum lekesine kadar" dedi.

"SAMİMİYET NEZAKETSİZLİK KAPISINI AÇIYOR"

Duydukları karşısında sinirlenen oyuncu konuşmasının devamında ise, "Ben sohbet etmeyi çok seviyorum. Mesleğim, ünüm umrumda değil. Birlikte güzel vakit geçirmek benim hoşuma gidiyor. Ama görüyorum ki bu sıcaklık ve samimiyet aynı zamanda nezaketsizlik ve laubalilik kapılarını da sonuna kadar açıyor, kimi insanlar için herkes için söylemiyorum. Kimsenin çocuğu hakkında, kimsenin yaşamı, malı, mülkü, ne biliyim yatak odası, değeri hakkında laf söylemek hiçbirimize düşmez! Bunu bir kenara bırakalım" ifadelerini kullandı.