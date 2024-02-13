Son röportajını Haberler.com'a vermişti! "Ailem hiçbir zaman benimle iftihar etmedi" sözleriyle akıllarda kalan Erkan Özerman hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son röportajını Haberler.com'a vermişti! "Ailem hiçbir zaman benimle iftihar etmedi" sözleriyle akıllarda kalan Erkan Özerman hayatını kaybetti

Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey Kurucu Başkanı ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Özerman'dan geriye, 2022 kasım ayında Haberler.com'dan Gökay Kalaycıoğlu'na verdiği röportajda "Ailem hiçbir zaman 'Seninle iftihar ediyoruz' demedi, mesleğimi yakıştıramadılar." ifadeleri hafızalarda kaldı.

13.02.2024 18:01  Güncelleme: 18:29
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Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey Kurucu Başkanı ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman yaşamını yitirdi. Özerman, 2022 yılında Haberler.com'un stüdyosuna konuk olmuş ve "Ailem hiçbir zaman 'Seninle iftihar ediyoruz' demedi, mesleğimi yakıştıramadılar." sözleriyle hafızalarda yer edinmişti.

Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

HABERLER.COM'A KONUK OLMUŞTU

Özerman, 2022 kasım ayında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haberler.com'un 'Haber Bahane' programına konuk olmuştu. Aile yaşantısından ve kariyer yolculuğundan bahseden Özerman, "Ailem hiçbir zaman 'Seninle iftihar ediyoruz' demedi, mesleğimi yakıştıramadılar." ifadeleriyle akıllarda kalmıştı.

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman hayatını kaybetti

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

Prodüktör, organizatör, sanatçı menajeri Erkan Özerman 1938 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun olmuştur. Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yapmıştır. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman hayatını kaybetti
Erkan Özerman

Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olarak önem teşkil eder. 1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır. 2017 yılında Best Model'i 22 yaşındaki yeğeni Almila Özerman'a devretmiştir.

Son röportajını Haberler.com\'a vermişti! "Ailem hiçbir zaman benimle iftihar etmedi" sözleriyle akıllarda kalan Erkan Özerman hayatını kaybetti
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Magazin

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