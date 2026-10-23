Beyazıt Öztürk bugün özel yayınla dönüyor: İlk konukları belli oldu - Son Dakika
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Beyazıt Öztürk bugün özel yayınla dönüyor: İlk konukları belli oldu

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Beyazıt Öztürk bugün özel yayınla dönüyor: İlk konukları belli oldu
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla hazırlanan “Organize Sohbetler: Beyaz Özel”, bugün Netflix Türkiye’nin YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak. Özel yayının konukları arasında “Organize İşler: Karun Hazinesi” oyuncuları Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ ve Ezgi Mola da yer alıyor.

Beyazıt Öztürk, yıllar sonra sohbet programı formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. “Organize İşler: Karun Hazinesi” ekibinin konuk olacağı “Organize Sohbetler: Beyaz Özel”, bugün Netflix Türkiye’nin resmi YouTube kanalında yayınlanacak. 

Beyazıt Öztürk bugün özel yayınla dönüyor: İlk konukları belli oldu

İLK KONUKLAR ARASINDA ÜNLÜ OYUNCULAR VAR

Özel yayında Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ’ın yer alması bekleniyor. 

Özel yayın, Beyaz Show’un düzenli olarak yeniden başlayacağı anlamına gelmiyor. Programın devam edip etmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kıvanç TatlıtuğBeyazıt ÖztürkYılmaz ErdoğanRıza KocaoğluDemet AkbağEzgi MolaYouTubeTürkiyeMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Beyazıt Öztürk bugün özel yayınla dönüyor: İlk konukları belli oldu - Son Dakika
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