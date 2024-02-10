Beyazıt Öztürk'ten müjde: Beyaz Show geri dönecek - Son Dakika
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Beyazıt Öztürk'ten müjde: Beyaz Show geri dönecek

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.

10.02.2024 07:21  Güncelleme: 09:11
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Televizyon tarihinin bir dönem cuma akşamlarının vazgeçilmez programı olan Beyaz Show'un geri döneceği iddiası aylardır konuşulmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın "Beyaz Show dönüyor" açıklamasının ardından programının sunucusu Beyazıt Öztürk de müjdeyi verdi.

"İÇERİKLE İLGİLİ ÇOK İYİ BİR ŞEY YAPMAK İSTİYORUZ"

Önceki gün bir mekan çıkında Aramızda Kalmasın programının sorularını yanıtlayan Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyazıt Öztürk'ten müjde: Beyaz Show geri dönecek
Beyazıt Öztürk'ten müjde: Beyaz Show geri dönecek
Beyazıt Öztürk'ten müjde: Beyaz Show geri dönecek
Beyazıt Öztürk\'ten müjde: Beyaz Show geri dönecek

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    Yorumlar (2)

  • Hbo Hbo: Kabak tadi verdi 9 39 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya: bu curcunada birde seni çekemeyiz yapma zaten perişan bir durumdayız yapacağın en iyisi otur evinde 7 40 Yanıtla

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Son Dakika Magazin Beyazıt Öztürk'ten müjde: Beyaz Show geri dönecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyazıt Öztürk'ten müjde: Beyaz Show geri dönecek - Son Dakika
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