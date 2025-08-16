Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'in efsane atışması yıllar sonra geri döndü - Son Dakika
Magazin

Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'in efsane atışması yıllar sonra geri döndü

16.08.2025 11:27
Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'in Beyaz Show'da ''Git'' şarkısıyla başlayan efsane atışması, yıllar sonra Candan Erçetin'in konserinde kısa film tadında bir video ile geri döndü. Haftalarca süren tatlı çekişmenin yeni bölümü, izleyicilere nostalji ve kahkaha dolu anlar yaşatırken sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Türk televizyonunun en eğlenceli sahnelerinden biri olarak hafızalara kazınan Beyazıt Öztürk– Candan Erçetin atışması, yıllar sonra yeniden seyirci karşısına çıktı. Beyaz Show döneminde, Beyazıt Öztürk'ün Candan Erçetin'in seslendirdiği "Git" şarkısına kendi yazdığı esprili sözlerle başlattığı bu tatlı çekişme, kısa sürede tüm ülkenin diline dolanmış, milyonlara keyifli anlar yaşatmıştı.

O dönemde tam 6–7 hafta boyunca devam eden bu karşılıklı göndermeler, izleyicileri her hafta "Bu kez kim kime ne diyecek?" sorusuyla ekran başına toplamıştı. Üstelik bu eğlenceli rekabete farklı sanatçılar da katılmış, Git şarkısına uyarlanan esprili klipler izlenme rekorları kırmıştı.

Aradan geçen yılların ardından bu unutulmaz eğlence, bambaşka bir formatla geri döndü. Candan Erçetin'in konserinde, sahneye ikilinin kısa film tadında hazırladığı yeni atışma videosu yansıtıldı. Ekranda beliren esprili diyaloglar ve tatlı tartışmalar salondaki herkesi kahkahaya boğdu.

Seyirciler, bu nostaljik sürprize alkışlarla eşlik ederken, video sonunda salon adeta tezahüratlarla inledi.

BEYAZ VE CANDAN'DAN SÜRPRİZ TURNE PLANI

Videonun en sürpriz bölümü ise finalde geldi. Beyazıt Öztürk, "Bana biraz müsaade, ben biraz düşüneceğim. Ben beni biliyorsam bir teklifle geleceğim. Bak aklıma ne geldi, bu fikri annem verdi. Bir afişte yan yana… Hem de alfabetik sırayla. Bu yıl olmadı ama kısmetse bir sonraki yaza… Beyaz, Candan yan yana bir Anadolu turnasında" sözleriyle, önümüzdeki yıl birlikte sahne alacaklarının müjdesini verdi.

SON DAKİKA: Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'in efsane atışması yıllar sonra geri döndü
