Cenazeye göğüs dekolteli elbisesiyle katılan Jennifer Lopez tepki çekti: Cenazeye değil de düğüne gidiyormuş gibi - Son Dakika
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Cenazeye göğüs dekolteli elbisesiyle katılan Jennifer Lopez tepki çekti: Cenazeye değil de düğüne gidiyormuş gibi

10.10.2022 09:04

Beyin kanamasından dolayı hayatını kaybeden iş insanı Jr. Ridinger'ın cenaze resepsiyonuna sevgilisi Ben Affleck ile beraber katılan Jennifer Lopez, göğüs dekolteli elbisesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

ABD'li iş adamı Jr. Ridinger, 30 Ağustos'ta Hırvatistan'da lüks teknesinde tatil yaparken geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybetmişti. İş insanının geçtiğimiz akşam gerçekleşen cenaze resepsiyonuna birçok ünlü isim katıldı.

DEKOLTELİ ELBİSEYLE KATILDI

53 yaşındaki Lopez ve 50 yaşındaki Affleck, JR Ridinger'in cenazesine el ele gelirken görüntülendi. Affleck şık siyah bir smokin giyerken, Lopez siyah göğüs dekolteli bir elbise içinde oldukça çekici görünüyordu.

Cenaze resepsiyonuna katılan Jennifer Lopez, kıyafetiyle tepki çekti

DÜĞÜN DEĞİL CENAZE

Ünlü şarkıcının cenaze resepsiyonu için bu kadar dekolteli giyinmesi çoğu kişi tarafından yadırgandı. Birçok kişi "Cenazeye değil de düğüne gidiyormuş gibi" yorumunda bulundu.

Cenaze resepsiyonuna katılan Jennifer Lopez, kıyafetiyle tepki çekti

KIZINI DA GETİRDİ

Temmuz ayında evlenen çifte, Lopez'in eski kocası Marc Anthony'den olan 13 yaşındaki çocuğu Emme de katıldı. Alicia Keys ve Jamie Foxx da cenazenin ünlü katılımcıları arasındaydı.

Cenaze resepsiyonuna katılan Jennifer Lopez, kıyafetiyle tepki çekti
Cenaze resepsiyonuna katılan Jennifer Lopez, kıyafetiyle tepki çekti
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Jennifer Lopez, Marc Anthony, Alicia Keys, Ben Affleck, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cenazeye göğüs dekolteli elbisesiyle katılan Jennifer Lopez tepki çekti: Cenazeye değil de düğüne gidiyormuş gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cenazeye göğüs dekolteli elbisesiyle katılan Jennifer Lopez tepki çekti: Cenazeye değil de düğüne gidiyormuş gibi - Son Dakika
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