Üye Girişi
Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla yakalandı

14.12.2021 01:09
Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla yakalandı

Dünya Hali dizisinin Güven'i Tolga Tekin, önceki gece Beyoğlu'nda bulunan Corridor adlı mekanda kız arkadaşıyla görüntülendi. İşte detaylar...

Mekan içerisinde sevgilisi ile eğlenen Tekin, hava almak için mekanın dışına çıktı. Tekin ve sevgilisi patlayan flaşlar sonrası neye uğradıklarını şaşırdı.

Gazetecileri görmemiş gibi davranan Tekin, mekana geri dönerek sevgilisi ile eğlencesine kaldığı yerden devam etti.

TOLGA TEKİN KİMDİR?

Oyuncu Tolga Tekin, 1974 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Eğitimi

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü

Dizi Çalışmaları

Dünya Hali, TRT, 2021

Akıncı, Atv, 2020

Rise Of Empires Ottoman, Netflix, 2020

Bir Litre Gözyaşı, Kanal D, 2018

Vatanım Sensin, Kanal D, 2018 (Konuk Oyuncu)

Paramparça, Star TV, 2015

Muhteşem Yüzyıl, Star TV, 2012

Çıplak Gerçek, Star TV, 2012

Reis, ATV, 2011

Kapalıçarşı ATV, 2010

Bizim Evin Halleri, TRT, 2004-2008

Yuvadan Bir Kuş Uçtu, TRT, 1999

Sinema Çalışmaları

Bizi Hatırla, Yönetmen: Çağan Irmak, 2018

Kelebekler, Yönetmen: Tolga Karaçelik, 2018

Rüzgarda Salınan Nilüfer, Yönetmen: Seren Yüce, 2016

Zenne, Yönetmen: Caner Alper, Mehmet Binay, 2011

Mustafa Hakkında Her şey, 2003 Yönetmen: Çağan Irmak

Tiyatro Çalışmaları

Polisler, Duru Tiyatrosu, 2019

Bir Osmanlı Komedisi Radyo-yu Hümayun, Ankara DT, 2018

Makbet, Yönetmeni: Bozkurt Kuruç, 2014, Ankara DT Tiyatrosu

Yastık Adam, 2011

İkinci Bölüm

Soytarılar

V. Frank

Karar Kimin

Bağdat Hatun, Yönetmen: Burçin Oraloğlu

Figaro'nun Düğünü

Cimri, Yönetmen: Mehmet Birkiye

Fırtına, Yönetmen: Işıl Kasapoğlu

Carmela ve Paolino

Ruzante, Yönetmen: Güner Sümer

Salome, Yönetmen: Müge Gürman

Keşanlı Ali Destanı, Yönetmen: Yücel Erten

Aşk-ı Memnu, Yönetmen: Mehmet Atay

Reklam Filmleri

Coca cola

Mr. Proper

Ödülleri

37. İstanbul Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu – Kelebekler, 2018

22. Nünberg Türkiye Almanya Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu – Rüzgarda Salınan Nilüfer 2017

2010 – 2011 Baykal Saran "Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü"

23 Yıldır Ankara Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçısıdır.

Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla yakalandı
Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla yakalandı
Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla yakalandı

Tolga Tekin, Dünya Hali, Tiyatro, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla yakalandı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Takip ettiği genç kızı asansörde yakalayan sapık, tecavüze yeltendi 23:16 Takip ettiği genç kızı asansörde yakalayan sapık, tecavüze yeltendi
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 19:26 Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz 17:54 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 17:23 Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı 17:02 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Ali Kırca'nın evine hırsız girdi! Bilgisayarları ve kılıcı çalıp kaçtı 16:14 Ali Kırca'nın evine hırsız girdi! Bilgisayarları ve kılıcı çalıp kaçtı Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! 15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!

Son Dakika Haberleri
01:04 Bütçe görüşmelerinde "FETÖ'cü" kavgası yaşandı
01:02 Haluk Levent'le Yeniden reytinglere yenik düştü
00:38 Asansörde genç kıza tecavüz girişiminde bulunan sapık, daha önce de kız çocuğuna tacizde bulunmuş
00:37 Ünlü futbolcuyu ailesinin gözü önünde boynunu kemerle bağlayıp dövdüler
00:34 Tunus önümüzdeki yıl referandum ve parlamento seçimleri için sandık başına gidecek
00:14 Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu öğrenildi
00:12 İstifa sorularına Vitor Pereira'dan yanıt geldi
23:45 Fenerbahçe mağlubiyeti Volkan Demirel'i çıldırttı: Silkelerim
23:31 Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
23:12 Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılık hakkında konuştu: Vitor Pereira gidecek
Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti         
23:41
Bakan Çavuşoğlu'nun golf eleştirisine verdiği cevap AK Partilileri coşturdu Bakan Çavuşoğlu'nun golf eleştirisine verdiği cevap AK Partilileri coşturdu         
22:55
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor         
18:10
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler         
17:21
Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı         
16:42
Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor         
15:53
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz         
12:16
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 01:19:02. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement