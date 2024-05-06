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Bilecik Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilere yönelik amatör çalgı festivali düzenledi.

Bozüyük Metristepe Kültür Merkezinde gerçekleşen festivalde öğrenciler, birbirinden güzel eserleri piyano ve keman gibi çeşitli müzik aletleriyle çaldılar. Festivalde, öğrencilerin performansı dinleyenlerden tam not aldı.

Çalgı festivaline kızını getiren veli Murat Özalp; "Bozüyük'teki amatör çalgı festivaline geldik. Çok güzel bir etkinlik. Bilecik'ten geliyoruz. Bilecik'te kızım keman kursuna devam ediyordu. Böyle bir şey olduğunu duyunca hem kendi özverisini artırmak hem de müzik hayatına biraz daha güzel bir adım atmak amacıyla buraya geldik. Emeğe geçenleri teşekkür ediyoruz" dedi.

Festivale katılan öğrenci Sare Özlap ise; "Öncelikle Ersin hocama teşekkür ediyorum. Ben festivali çok sevdim. Gayet güzel. Festivalin bana katkısı, özgüvenimi artıracak" diye konuştu.

İki gün süren festivalde, konuk olarak Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünden öğrenciler ve öğretim görevlileri de yer aldı. - BİLECİK