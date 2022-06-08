Billur Kalkavan'dan Haber Var! Flaş Gelişme - Son Dakika
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Billur Kalkavan'dan Haber Var! Flaş Gelişme

08.06.2022 18:12
Billur Kalkavan'dan Haber Var! Flaş Gelişme

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. İşte Kalkavan'ın son durumu...

Dobra kişiliği ve başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız 59 yaşındaki Billur Kalkavan, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

ARKADAŞINI YALNIZ BIRAKMADI

Gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan, akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.

Billur Kalkavan, doktorunun tavsiyesi üzerine kilo almak için hastaneye yatmıştı. Üçüncü kemoterapi tedavisini gören 59 yaşındaki sanatçı, taburcu olduğunu açıkladı.

"EVİME DÖNÜYORUM"

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından yeni açıklamalar yapan Kalkavan, "En büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Buğra Bahadırlı ile üçüncü kemoterapi sonrası bir haftalık yatışım sonrası eve dönüyorum.

Tüm şahane hemşirelere, hastanenin tüm personeline tekrar tekrar teşekkürler. 21 Haziran'da tekrar görüşmek üzere. Vallahi özleyeceğim ama evimi de özledim" ifadelerini kullandı.

"NEFES ALIRKEN İÇİM SIKIŞIYORDU"

Billur Kalkavan yaşadığı sağlık sorunu hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. 'COVID hasar bırakıyor' diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir film çekildi. Süreç öyle başladı. Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler. Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi oluyorum. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik."

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul Beylerbeyi'nde doğdu. Annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Rıza adında kardeşi bulunur. Kadıköy Maarif Koleji'nde eğitim gördü, liseyi okuduğu sırada okulu bıraktı. 1984'te Amerika'da lise bitirme imtihanlarına girdi.

16 yaşında Mudo'da çalışmaya başladı. Sonra da Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu'nun şirketlerinde devam etti. 18 yaşında Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun Sekreteri olarak çalıştı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.

Sinemadaki ilk rolünü, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde canlandırdı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında "Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı. 2010 yılında TürkMax ekranlarında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu. 2012 yılında HTV kanalında haftanın 5 günü 00: 00-01: 00 arası program yaptı. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.

Billur Kalkavan Dizi ve Filmleri:

1969 - Ayrı Dünyalar (Dizi)

1978 - Sultan

1988 – Kaynanalar (Dizi)

1992 - Aşık Oldum(Dizi)

1993 - Mavi Sürgün

1994 - Sonradan Görmeler (Dizi)

1995 - Gece Otostopçusu (TV Filmi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Dizi)

1996 - Şahin

1997 - Böyle mi Olacaktı (Dizi)

1998 - Eyvah Babam (Dizi)

1998 - 2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Dizi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü

2000 - Ölüm Peşimizde

2002 - Azad (Dizi)

2002 - Reyting Hamdi (Dizi)

2003 - Patron Kim (Dizi)

2004 - Metro Palas (Dizi)

2005 - 2006 - Ihlamurlar Altında (Dizi)

2008 - Bir Avuç Huzur

2008 - Kraliçe Fabrikada

2008 - Mezuniyet

2008 - Servet Avcısı (Dizi)

2012 - Acayip Hikayeler (Dizi)

2014 - Çarşı Pazar (Şenay) (Sinema Filmi)

Billur Kalkavan'dan Haber Var! Flaş Gelişme
Billur Kalkavan'dan Haber Var! Flaş Gelişme
Billur Kalkavan'dan Haber Var! Flaş Gelişme
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Kaynak: Snob Magazin

Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Billur Kalkavan'dan Haber Var! Flaş Gelişme - Son Dakika

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