Billur Kalkavan: Cinsellik, yemek yapmaktan daha önemli

Sanatçı Billur Kalkavan, geçtiğimiz günlerde cinsel içerikli film izlediğini açıklaması nedeniyle çok konuşulmuştu. Kalkavan'dan gündeme oturacak yeni açıklamalar geldi. Kalkavan, cinselliğin yemek yapmaktan daha önemli belirtti.

"DOLMA SARMAKTAN DAHA ÖTE BİR CANLI"

Özlem Esra Adakul'un sunduğu Pembe Masa programına konuk olan Kalkavan, "Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok mustaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar. Kadın, ev temizlemekten ve dolma sarmaktan çok daha öte bir canlı. Bir kere bunun farkına varacak" dedi.

"CİNSELİK YEMEK YAPMAKTAN ÖNEMLİ"

Sözlerine devam eden Kalkavan, "Erkeklerin karşısında evinin ne kadar temiz olduğundan bahseder, ne kadar güzel yemek yaptığından. Ben diyorum ki cinsellikten konuşalım mı? Çünkü hayatın en önemli konularından biri. Yemek yapmaktan bile daha önemli aslında bence. Kadınlarımızın eksiklerinden dolayı birazcık bu aldatılma olayı diyeceğim. Kızacaklar bana. Kafalar doldurulacak. Ben cinsiyetçi olarak ayırmaktan hoşlanmıyorum ama insan kendini geliştirecek" diye konuştu.