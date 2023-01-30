Bir ay önce annesini kaybeden Yılmaz Morgül, apar topar hastaneye kaldırıldı

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Yılmaz Morgül, bir ay önce annesini kaybetti. Yaşadığı ani ölümü atlatamayan ve kendisini yoğun iş temposuna veren şarkıcı, bu sabah rahatsızlanınca hastanelik oldu.

"VÜCUDU BİTAP DÜŞTÜ"

Morgül'ü hastaneye götüren Şarkıcı Pelin Suade, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak sanatçı son durumu hakkında bilgi verdi. Morgül odada yatarken açıklama yapan Suade, "Sabah saatlerinde hastaneye getirdim. Annesini kaybettiği için onun üzüntüsüyle kendisini yoğun çalışma temposuna verdi. O yüzden vücudu bitap düştü. Nazarlara geldi" dedi.

YILBAŞI GECESİ ANNESİNİ KAYBETTİ

Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde yaşamını yitirmişti. Fatma Morgül, yeni yılın ilk günü Beykoz Serbostani Mustafa Ağa Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedilmişti. Annesinin ölümüyle yıkılan Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullanmıştı.