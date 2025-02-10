Bir Behzat Ç. Hikayesi ekibi sete çıktı: Setten ilk kare geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Bir Behzat Ç. Hikayesi ekibi sete çıktı: Setten ilk kare geldi

Geniş Video İzle

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı Behzat Ç. ekibi, üçüncü sezon için sete çıktı. BluTv, dizinin sete çıktığını 'Amirim sete çıktı. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni sezonuyla geliyor!' sözleriyle duyurdu.

10.02.2025 13:56  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı, bir dönemin efsane dizisi Behzat Ç. ekibi, yeni sezon için sete çıktı. Dijital bir platformda yayına girecek olan dizinin setinden ilk kare de geldi.

Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilmeden önce diziyle anlaşmış ve sahnelerini mesai saatleri dışında çekeceğini söylemişti.

"AMİRİM SETE ÇIKTI"

İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği Behzat Ç.'nin sete çıktığını BluTv, "Müjdemizi isteriz. Amirim sete çıktı. Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi yeni sezonuyla geliyor!" sözleriyle sosyal medyadan duyurdu.

İşte setten ilk kare...

Bir Behzat Ç. Hikayesi ekibi sete çıktı: Setten ilk kare geldi

SAVCI ESRA GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan bir süredir konuşulan Savcı Esra iddialarını da BluTV, Instagram'dan yaptığı paylaşımla doğrulandı. Canan Ergüder'in döneceği müjdelenen 36 saniyelik bir ses kaydı izleyiciyle buluştu.

Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin üçüncü sezon kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Canan Ergüder, Berkan Şal, Güven Kıraç, Ege Aydan, Halil Babür, Derin Beşikçioğlu, Eray Eserol, Selen Öztürk, Eray Eserol, Selen Öztürk, Kaan Sevi, Emrah Elçiboğa, Ayça Eren, Önder Selen yer alıyor.

Bir Behzat Ç. Hikayesi ekibi sete çıktı: Setten ilk kare geldi

Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder, Sosyal Medya, Behzat Ç., Magazin, Yaşam, BluTV, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Behzat Ç. Hikayesi ekibi sete çıktı: Setten ilk kare geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Nejat Genc:
    argo,alkol serseri,gayrı kanuni davranışlar.Asla bakmam. 14 24 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    gelsin kayyum... 12 9 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Fatih Artman (Harun) olmayınca olmuyor ! 20 0 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Ankara yine sahipsiz 11 3 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    !!!!!! HABERE GEL HABERE.. YAZIYOR YAZIYOR.. BEHZATİ YAZIYOR!!!!!!!!!!!!! 8 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bombacı Behzat Geliyor Alemci 8 1 Yanıtla
  • Alperen Umut:
    Harun yoksa buda diğerleri gibi tutmaz 7 0 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    bunuda başkan yaptılar ya. 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:46:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bir Behzat Ç. Hikayesi ekibi sete çıktı: Setten ilk kare geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.