Yakalandıktan Sonra Verdikleri Tepki Şaşırttı! - Son Dakika
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Yakalandıktan Sonra Verdikleri Tepki Şaşırttı!

24.08.2022 23:56
Yakalandıktan Sonra Verdikleri Tepki Şaşırttı!

Bir dönem Alper Potuk ve Erdem Özün ile aşk yaşayan Tuvana Türkay, gönlünü iş insanı İzzet Antebi'ye kaptırmıştı. İkili, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Çiftin gergin halleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Oyuncu Tuvana Türkay, iş insanı İzzet Antebi ile aşk yaşıyor.

İkili, önceki gün Yeniköy'de yürüyüş yaptı. Antebi'nin Yeniköy'deki evine girerken basın mensuplarını karşısında gören çift hızlı adımlar ile eve girmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ ALINMAMASI İÇİN...

Antebi, görüntü alınmaması için Tuvana Türkay'a siper oldu.

"KONUŞMAYACAĞIZ!"

Çift "Konuşmayacağız, çekmeyin! Allah Allah!" diyerek muhabirlere sitem etti. Geçtiğimiz haftalarda Çağla Şikel ile mesajları ifşa olan Antebi, kendisine yöneltilen bu yöndeki soruya da cevap vermek istemedi.

Yakalandıktan Sonra Verdikleri Tepki Şaşırttı!

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde Üsküdar'da doğan Türk oyuncudur. Anne tarafından Kırım Türkü asıllı Erzurum, Trabzon ve Rize kökenli olan oyuncu, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlidir.

1990 yılında İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Kolejini bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etmiştir.

2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır.

2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır.

Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "Tuana" şarkısını coverlamıştır. Ayrıca şarkı sözü yazmakta ve beste de yapmaktadır.

İZZET ANTEBİ KİMDİR?

İzzet Antebi, 1 Haziran 1977 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü işadamı Moris Antebi'nin oğludur. Kariyerini ailesiyle birlikte yürüttüğü Üniteks isimli aile şirketinde ilerleten İzzet Antebi, şirketin yönetiminde söz sahibidir. Giyim üzerine faaliyet gösteren firmanın İstanbul ve İzmir'de üretim tesisleri bulunmaktadır.

İzzet Antebi, bir dönem farklı lokasyonlarda hizmet veren Venge isimli restoranların da sahibidir.

YORUMLAR
500
Dut ağacından asılı 5 TL'yi görünce duygulandı Dut ağacından asılı 5 TL'yi görünce duygulandı
Kaynak: Snob Magazin

Tuvana Türkay, İzzet Antebi, Yeniköy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yakalandıktan Sonra Verdikleri Tepki Şaşırttı! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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