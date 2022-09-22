Nagihan Karadere yıllar sonra itiraf etti! Çocukken yaşadığı istismarı anlattı

Survivor'ın en başarılı kadın yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere, Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtladı.

"12 YAŞINDAYKEN İSTİSMARA UĞRADIM"

Çocukluğunda yaşadığı cinsel istismarı anlatan Nagihan Karadere, şu ifadeleri kullandı: "Ben henüz 12 yaşındayken bir istismar yaşadım. O dönemler küçük bir kasabada yaşadığımız için akrabalara gidip gelme olayları çok fazla oluyordu. Uzak bir akraba diyebilirim hatta bu olay için. Her gittiğimiz yerde insanlara hizmet etmeyi de çok severdim. Mutfağa gider evdekilere çay servisi yapardım. Bir gün yine böyle bir durumda salonda herkes otururken ben mutfağa bardakları bırakmaya gitmiştim

"ARKAMDAN BİRİSİ GELDİ"

Arkamdan birisi geldi ve sarıldı. Ben herhalde yengemdir diye düşündüm. Arkama dönüp baktığımda uzak akrabalardan birini gördüm. Bana sarılıp öpmeye başladı. Ne yapacağımı bilemedim. Vücudum taş kesti ve elim ayağım titremeye başladı. O an sesim çıkmasın ki kimse ayaklanmasın diye düşündüm. Bunun sonrası da oldu. Bu anlattığım ilk olanıydı. Ne yapmam gerektiğini hiç bilemedim.

"UYKULARIM KAÇTI"

Günlerce uykularım kaçtı. Bu olayı anneme söylemek istedim ama söyleyemedim. Ortaya bir şey atıp da çocuk olduğum için yalan konuştuğumu düşünürler diye bir şey yapamadım. Ebeveynlerin çocuklara bunu erken yaşta öğretmesi gerekiyor. Bu olayların ardından aynı aile bizimkilerle sürekli görüşmek istiyordu. Bir gün dayanamadım ve başladım ağlamaya. Annem yanıma geldi, 'Neden giyinmedin?' dedi. Ben, 'Gitmek istemiyorum' dedim. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu gerekirse beni dövsün, bana ceza versin diye düşündüm. Bunları göze aldım ve olayı anlattım. 'Siz içeride otururken mutfağa gittiğimde bunları yaşadım ve korktum size söyleyemedim' dedim. 'Gitmeyelim lütfen' dedim. O gün oraya gitmedik ve annem bana sarıldı.

"ANNEM ÜZERİME TİTREMEYE BAŞLADI"

O da bu durum karşısında kötü hissetti. İnanacağını hiç düşünmemiştim ve bana inandı. O saatten sonra iletişimi tamamen koparttık o insanlarla. Annem üzerime daha çok titremeye başladı. Gittiği her yere beni götürdü ve beni hiç yalnız bırakmadı. Bu tarz konular hiçbir zaman konuşulmadı. Aşırı utangaç bir çocuktum. Bu konuların çocuklarımıza öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum."