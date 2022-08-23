Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender'in "Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi" sözlerine yalanlama: Eminim doğrudur, anahtar cebimde! - Son Dakika
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Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender'in "Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi" sözlerine yalanlama: Eminim doğrudur, anahtar cebimde!

23.08.2022 11:13

Şarkıcı Engür Kalender, çöp evde bulunduğu ve "Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi ve dışarı çıkmama izin vermiyor" ifadelerini kullandığı ileri sürülürken söz konusu iddiayı yalanlayan Ergen, "Eminim doğrudur, anahtar cebimde" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Yıllar önce İbrahim Tatlıses sayesinde şöhreti yakalayan ancak uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Engür Kalender'in çöp evde yaşadığı ortaya çıktı. Kalender'in bulunduktan sonra Gülben Ergen'in kendisini eve kapattığını iddia etti.

"GÜLBEN ERGEN BENİ EVE KİLİTLEDİ"

Çöp evden sağ şekilde çıkarılan Engür Kalender'in "Gülben Ergen'in askerlerinin kapıda kırmızı bir kamyonun içinde bekliyor. Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi ve dışarı çıkmamı istemiyor" dediği iddia edildi.

GÜLBEN ERGEN'DEN CEVAP

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan isimlerin başında gelen Gülben Ergen ise hakkındaki iddiaya cevap verdi. Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla iddiayı yalanlayan şarkıcı, "Eminim. Kesin doğrudur, anahtar cebimde" ifadelerini kullandı.

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Gülben Ergen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender'in 'Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi' sözlerine yalanlama: Eminim doğrudur, anahtar cebimde! - Son Dakika


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